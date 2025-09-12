ÅÄÃæ¾¡¢15Æü¤ËÀèÈ¯¤Î¸«¹þ¤ß¡¡ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ØDeNAÀï
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾¤¬12Æü¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡Ã£À®¤¬¤«¤«¤ëÅÐÈÄ¤Ø¸þ¤±¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£15Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ê¤É¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡Ö½ç°Ì¤¬¤¹¤°²¼¤Ë¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡£ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È2°ÌÁè¤¤¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Î8·î28Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï2²ó5¼ºÅÀ¤ÈÊø¤ì¡¢2·³ÀïÅÐÈÄ¤â¶´¤ó¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£