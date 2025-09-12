ËÌ¸ý¿º²Ö¡ÖºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡×¡¡ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡¢13Æü¤Ë³«Ëë
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ³«ËëÁ°Æü¤Î12Æü¡¢½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¤¬ËÜÈÖ²ñ¾ì¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç½õÁö¤Î´¶¿¨¤Ê¤É¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ë¤ÏµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Á¥§¥³¤ÎÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¼«¹ñ³«ºÅ¡£ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦Éª¤Î±ê¾É¤«¤é8·î¤Ë¼ÂÀï¤ËÉüµ¢¡£Ä¾Á°¤Î¥È¥ë¥³¹ç½É¤â½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥À¥Ó¥É¡¦¥»¥±¥é¥¯¡¦¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÉª¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£¡Ê2Ç¯Á°¤Î¡Ë¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÁ°¤è¤ê¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹½÷²¦¤â¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Âç²ñ2ÆüÌÜ¤Î½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñ¸«¡£2017Ç¯°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë°ÂÆ£Í§¹á¤Ï¡ÖºÇÄã¸ÂÆþ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç20°Ì¤Îº´Æ£ÁáÌé²À¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¾õ¶·¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤ì¤¿¤é¡×¤È·è°Õ¡£½é½Ð¾ì¤¹¤ë¾®ÎÓ¹áºÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£