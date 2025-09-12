Å·¹Ä¤´°ì²È¡¢Ä¹ºê¤Î¸¶ÇúÈê¤Ë¶¡²Ö¡¡µ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¡¢Àï¸å80Ç¯¤Î°ÖÎî
¡¡Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï12Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤òË¬¤ì¡¢Ê¿ÏÂ¸ø±à¤Ë¤¢¤ë¸¶ÇúÍî²¼Ãæ¿´ÃÏÈê¤Ë¶¡²Ö¤·¤Æµ¾À·¼Ô¤òÅé¤Þ¤ì¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¤ËºÝ¤·¤¿ÀïË×¼Ô°ÖÎî¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢4·î¤ÎÎ²²«Åç¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢6·î¤Ë²Æì¤È¹Åç¤ò½ä¤Ã¤¿°ìÏ¢¤ÎË¬Ìä¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Èê¤ÎÁ°¤Ë¤Ïµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìó20Ëü¿Í¤ÎÌ¾Êí¤òÇ¼¤á¤¿Êô°Â½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤´°ì²È¤Ï¥Æ¥Ã¥Ý¥¦¥æ¥ê¤Ê¤É¤ÎÇò¤¤²ÖÂ«¤ò¼ê¸þ¤±¤Æ¿¼¡¹¤ÈÇÒÎé¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ò»ë»¡¤·¤¿¸å¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡ËÂåÉ½°Ñ°÷¤ÎÅÄÃæ½Å¸÷¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤éÈïÇú¼Ô¤ä¡¢ÈïÇúÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°¼ã¼Ô¤Èº©ÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹ºê¸©Ë¬Ìä¤ÏÂ¨°Ì¸å½é¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï½é¤á¤Æ¡£