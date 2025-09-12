ÆüÀ¸¡¢¾ðÊó¤ÎÉÔÀµ¼èÆÀ604·ï¡¡½Ð¸þ¼Ô13¿Í¡¢7ÂåÍýÅ¹¤«¤é
¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï12Æü¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¼·¤Ä¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤·¤¿13¿Í¤¬¡¢604·ï¤Î¼Ò³°Èë¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ø¤Î½Ð¸þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î2019Ç¯5·î¡Á25Ç¯2·î¡£ÆüÀ¸¤ÎÃ´ÅöÉô½ð¤Ç¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï23¿Í¤Ç¡¢Ã´ÅöÌò°÷¤ä´ÉÍý¿¦¤â´Þ¤á¤ÆÌó270¿Í¤¬¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡¾å¤Î±Ä¶ÈÈëÌ©ÊÝ¸î¤Î¼ñ»Ý¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÆüÀ¸´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¡ÖÌÀ¼¨Åª¤Ê»Ø¼¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ÊÉÔÀµ¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÀµ¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸±ÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÀÓ¡¢Â¾¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ê¤É¡£¡ÖµÕÎ®¸·¶Ø¡×¤ÎÊ¸¸À¤òÉÕ¤±¤Æ»ñÎÁ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£7ÂåÍýÅ¹¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡½Ð¸þ¼Ô¤Ï¼«¤é¤ÎÉ¾²Á¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüÀ¸¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä³ÈÂç¤Ø¤Î»×ÏÇ¤«¤é»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüÀ¸¤ÎÀÖËÙÄ¾¼ùÉû¼ÒÄ¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¶ä¹Ô¤Ê¤É¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÂ»¤Í¡¢ÊÝ¸±ÈÎÇä¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼ÒÆâÄ´ºº¤Î³«»Ï¸å¡¢»ý¤Á½Ð¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¡¼¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüÀ¸Â¦¤Ï±£ÊÃ¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£