【速報】「目突くで」排泄物いれたインスタント食品むりやり食べさせる 裸にアルミホイル巻いて感電させた疑いも… 男3人を逮捕 大阪・浪速区
排泄物を無理やり知人の口に入れる…強要事件をめぐり大阪市浪速区の３７歳の自営業の男と、２９歳の無職の男、２４歳の無職の男が逮捕されました。
警察によりますと、男らは今年２月上旬に、大阪市浪速区の路上で、「目突くで。」「早うせい時間がない。」などと３０代の男性を脅して、排せつ物をいれたインスタント食品を無理やり食べさせたなど、強要した疑いがもたれています。
さらに３７歳の男は２月上旬、同じ被害男性に対し、路上に放置されていた排せつ物を指でつつかせて食べさせ、顔に排泄物を押し付けた疑いでも逮捕されているということです。
男と被害男性との関係は…。
警察によりますと、被害の３０代男性は、当時男が経営していたトレカ販売店を手伝っていたといいます。
その店内で男ら３人は、男性の頭髪をバリカンで刈り、裸にしたうえで下半身にアルミホイルを巻いてコンセントで感電させ、足にアルコールスプレーを吹いて点火するといった行為をした疑いがあり、３人が暴行や強要の容疑で逮捕されたということです。