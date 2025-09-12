°æ¾å¾°Ìï¡Ö¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â¾¡¤Ä¡×¡¡¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¤Ø°ÕÍß
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¡Ê14Æü¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ø¸þ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤¬12Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¼çÍ×4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤ÇËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¡ÖÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡ËÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÈÆ®¤¦¡£Ç°´ê¤ÎÂÐÀï¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡Ö4ËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎºÇÂç¸Â¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¾¡¤Ä¡×¤ÈÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¾°¤Ï5·î¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò´Þ¤á¡¢²áµî¤Ë2ÅÙ¥À¥¦¥ó¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤ëÁê¼ê¤ËÆ±¤¸¼ºÇÔ¤Ï·«¤êÊÖ¤»¤º¡Ö¤Ê¤¼¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤«¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò»î¹ç¤ËÀ¸¤«¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÄ©¤àÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ¡¹½¡ÊWBO¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡WBA¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ï¹âÅÄÍ¦¿Î¡Ê¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤È¾¾ËÜÎ®À±¡ÊÄë·ý¡Ë¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¡£