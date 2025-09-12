杉浦太陽「学校に送り出す朝の恒例の図」次男＆3男の写真に共感相次ぐ「わかる」「子育てのリアル」
【モデルプレス＝2025/09/12】タレントの杉浦太陽が12日、自身のInstagramのストーリーズを更新。朝の子育て風景を公開し、反響が寄せられている。
【写真】杉浦太陽、次男＆3男の「朝の恒例の図」公開
杉浦は「学校に送り出す朝の恒例の図…www」と朝の日常を投稿。ソファで眠る次男・昊空（そら）くんと3男の幸空（こあ）くんの様子を写した微笑ましい光景を公開している。
この投稿に、ファンからは「その光景めっちゃわかる」「うちもよくなってます」「朝あるある」「微笑ましい」「パパの気持ちわかる」「子育てのリアル」といった共感の声が上がっている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空くん、2018年12月に3男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
