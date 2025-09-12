森崎ウィン＆向井康二、満面笑顔のオフショット！ 『（LOVE SONG）』タイ＆台湾での劇場公開決定
森崎ウィンとSnow Manの向井康二がダブル主演する日タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』が、タイと台湾で劇場公開されるほか、高雄映画祭での上映も決定。あわせて、森崎と向井の満面の笑みのオフショットと喜びのコメントが到着した。
【写真】ベッドで眠る向井康二を見つめる森崎ウィンが切ない 『（LOVE SONG）』新場面写真
世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手がけたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとる本作は、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命をつなぐ“ピュアラブストーリー”。異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す。
このたび、本作の共同制作国であり撮影地でもあるタイでの公開が決定した。公開日は11月13日。本作は日本とタイのスタッフ・キャストが手がけた共同制作作品であり、タイとも深い縁を持つ。日本で情報が解禁された当初から、世界的なBLブームの火付け役となったドラマ『2gether』のチャンプ監督による初の日本デビュー作かつ長編映画であること、さらにミーン、ファースト、ミュージックといったタイで若者を中心に人気のキャストが出演していることなどから、タイ国内でも大きな注目を集めていた。日本の公開日と近いことから、両国でのプロモーションにも一層の注目が集まる。
タイでの公開決定を受けて、ダブル主演を務める森崎と向井からも喜びのコメントが到着した。森崎は「ついに!!! やったーーーー！」と、嬉しさを爆発させ、「めちゃくちゃ嬉しい！ タイではチャンプ監督をはじめ、たくさんのタイのスタッフの皆様にお世話になりました。その恩返しへの一歩が叶って何よりも嬉しい！ タイの皆様、ぜひ映画を楽しみにお待ちください！ 愛を込めて WINより」と、現場スタッフへの想いとともにコメント。
また、自身のルーツでもあるタイでの公開決定に向井は、「大好きなタイで映画が上映!! めちゃうれしいです!!」と、森崎同様嬉しさを爆発させ、「どのシーンにも心を込めた作品なのでたくさんの方にみてもらえたら嬉しいです！ ソウタとカイの応援よろしくです！^ ^」と語り、自身にとっても大切な作品であることを強調。本作がロケ地であるタイで公開されることに、一際大きな喜びを感じている様子だ。
さらに、台湾でも劇場公開（11月予定）されることが決定。また、公開前には、台湾を代表する国際映画祭の一つであり、アジアにおける映画文化の中心的な役割を担っている高雄映画祭で上映されることも明らかになった。本作のアジアでの今後の広がりにも期待が高まる。
映画『（LOVE SONG）』は、10月31日より全国公開。
※森崎ウィン、向井康二のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■森崎ウィン
ついに!!! やったーーーー！めちゃくちゃ嬉しい！ タイではチャンプ監督をはじめ、たくさんのタイのスタッフの皆様にお世話になりました。その恩返しへの一歩が叶って何よりも嬉しい！ タイの皆様、ぜひ映画を楽しみにお待ちください！ 愛を込めて WINより
■向井康二
どーも！ Snow Manの向井康二です!! 大好きなタイで映画が上映!! めちゃうれしいです!! どのシーンにも心を込めた作品なのでたくさんの方にみてもらえたら嬉しいです！ ソウタとカイの応援よろしくです！^ ^ 映画館でお待ちしてます。
