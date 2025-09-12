´Ú¹ñ¡Ö»ùÆ¸Í¶²ýÌ¤¿ë¡×1Æü1·ï¥Ú¡¼¥¹¡ÄÉÔ°ÂÊç¤ë¿Æ¤¿¤Á¡¢°ÂÁ´Á÷·Þ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÃµ¤¹
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶áÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¬¼è¡¦Í¶°úÌ¤¿ë¤¬Áê¼¡¤®¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÉÔ°Â´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î10Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¹¾ËÌ¶èÌï°¤Æ¶¡Ê¥«¥ó¥Ö¥¯¥¯¡¦¥ß¥¢¥É¥ó¡Ë¤Çµ¢ÂðÃæ¤À¤Ã¤¿9ºÐ¤Î½÷»Ò¾®³ØÀ¸¤òÊú¤¤·¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿60Âå¤ÎÃËA¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£A¤Ï³Ø½¬½Î¤ò½ª¤¨¤Æµ¢ÂðÃæ¤À¤Ã¤¿Èï³²»ùÆ¸¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡¢¤É¤ì¡¢Êú¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¶á¤Å¤¤¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿»ùÆ¸¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¿¤áÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤ÏA¤ò¶¯À©¤ï¤¤¤»¤ÄÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÎ©·ï¤·¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤À¡£
Æ±Æü¡¢Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¤Ç¤â½÷»Ò¾®³ØÀ¸¤Ë¶á¤Å¤Í¶¤ª¤¦¤È¤·¤¿60Âå¤ÎÃË¤¬¸¡µó¤µ¤ì¤¿¡£Í¶°úÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿B¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¡Ö¥¸¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁ°Æü¤Î9Æü¤Ë¤Ïµþµ¦¸÷ÌÀ¡Ê¥¥ç¥ó¥®¡¦¥¯¥¡¥ó¥ß¥ç¥ó¡Ë»Ô¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¡¢ºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡Ë¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤ÎÎ¬¼è¡¦Í¶°úÌ¤¿ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£8·î28Æü°Ê¹ß¤Î2½µ´Ö¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¤À®Ç¯¼ÔÎ¬¼è¡¦Í¶°úÌ¤¿ë»ö·ï¤Ï7·ï¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¶âÁ¬ÌÜÅª¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿»ùÆ¸Í¶²ý»ö·ï¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÀÅªÌÜÅª¤ä¡Ö¤¤¤¿¤º¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°µ¡¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£8·î28Æü¤Ë¥½¥¦¥ëÀ¾ÂçÌç¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Í¶°úÌ¤¿ë»ö·ï¤ò½ü¤±¤Ð¡¢ºÇ¶áÈ¯À¸¤·¤¿7·ï¤Î¤¦¤Á6·ï¤Ï¡¢½÷»Ò»ùÆ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÃËÀ¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£9·î8Æü¡¢µþµ¦¸÷ÌÀ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç½÷»Ò¾®³ØÀ¸¤Î¸ý¤ò¤Õ¤µ¤®Ï¢¤ìµî¤í¤¦¤È¤·¤¿¹â¹»À¸C¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¡ÖÀÈÈºá¤òÈÈ¤¹ÌÜÅª¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£2023Ç¯¤ÎÂç¸¡»¡Ä£Åý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ùÆ¸Í¶²ýÈï³²¼Ô¤Î62¡ó¤¬½÷»Ò»ùÆ¸¤Ç¡¢²Ã³²¼Ô¤Î73¡ó¤¬ÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£
Æ°µ¡¤³¤½ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¶²ý»ö·ï¤½¤Î¤â¤Î¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¸¡»¡Ä£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯1Ç¯´Ö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Î¬¼è¡¦Í¶°úÈÈºá¤Ï·×349·ï¤Ç¡¢1Æü1·ï¤Î¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á58.5¡ó¤ËÅö¤¿¤ë204·ï¤¬13ºÐÌ¤Ëþ¤Î»ùÆ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÍ¶²ýÈÈºá¤À¤Ã¤¿¡£13ºÐÌ¤Ëþ¤Î»ùÆ¸¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀË½ÎÏÈÈºá¤â2021Ç¯°Ê¹ßËèÇ¯Áý²Ã¤·¡¢2023Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤À¤±¤Ç1500·ï¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Ï¢ÆüÍ¶°úÌ¤¿ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥¦¥ë»Ô±ÊÅÐ±º¡Ê¥è¥ó¥É¥¥¥ó¥Ý¡Ë¶èºß½»¤Î¶â¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤Ï¡Ö²È¤«¤é³Ø¹»¤ÏÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃ»¤¤µ÷Î¥¤Ç¤¹¤éÉÔ°Â¤Ç¡¢»Ò¶¡¤ò³Ø¹»¤Þ¤ÇËèÆüÁ÷¤ê·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤âÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇÁ÷·Þ¤·¤Ê¤¤¤È°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ãæ¸Å¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥¿¥ó¥°¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥½¥¦¥ë¾®³ØÀ¸°ÂÁ´Á÷·Þ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡×¤ÎÊç½¸¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
³Ø¹»Â¦¤ÎÉéÃ´¤ÈÈèÏ«´¶¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µþµ¦Æ»²Ú¾ë¡Ê¥Õ¥¡¥½¥ó¡Ë»Ô¤Ç¾®³Ø¹»¶µ°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¶â¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤Ï¡ÖÇ¯´Ö10»þ´Ö°Ê¾å¡¢¼ºí©¡¦Í¶²ýËÉ»ß¶µ°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î»ö·ï°Ê¹ß¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ËÍ½ËÉÁ¼ÃÖ¤äÀ¸ÅÌ¤Î¾õ¶·ÊÌÂÐ±þÍ×ÎÎ¤òÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö²¼¹»»þ¤ËÍ¶²ý¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤ÐÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬ÉéÃ´¤À¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
U1Âç³Ø·Ù»¡¾ÃËÉ¹ÔÀ¯³ØÉô¤Î¥è¥à¡¦¥´¥Ë¥å¥ó¶µ¼ø¤Ï¡ÖÍ¶²ý¡¦ÙÇÃ×´ØÏ¢¤ÎÅý·×¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ³Î¤ÊÀÊÌ¤ÎÆÃÄ§¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢·ë¶É¤ÏÀÈÈºá¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿Í¶²ý¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÂç¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Âç¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÀÈÈºá¤è¤êÍÆ°×¤À¤«¤é¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥è¥à¶µ¼ø¤Ï¡ÖÈÈºá¤ÎÏ¢Â³À¤Ë¤è¤ëÌÏÊïÈÈ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤ä¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¿ÍÎÏ¤òÁíÆ°°÷¤·¤ÆÊ·°Ïµ¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Åì¹ñ¡Ê¥È¥ó¥°¥¯¡ËÂç³Ø·Ù»¡¹ÔÀ¯³Ø²Ê¤Î¥¤¡¦¥æ¥ó¥ÛÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë·Ù»¡¤¬°ìÆüÃæ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ùÆ¸¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î¼ÔÃÄÂÎ¤äÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¢ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬»ùÆ¸¤Î°ÂÁ´¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡Ø¶¦Æ±À¸»º¡Ù¤¹¤ë³µÇ°¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£¡ÖÍ¶²ý¤¬Ì¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±¤äÊÝ¸î¼Ô¤òÉÔ°Â¤È¶²ÉÝ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ëÌÜ¤Ë¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤Èï³²¡Ù¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¸«¹ç¤¦½èÈ³¤¬²¼¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
·Ù»¡Ä£¤ÏÍè·î2Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÅÐ²¼¹»»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢³Ø¹»¼þÊÕ¤Î¼çÍ×ÄÌ³ØÏ©¼þÊÕ¤Ë·Ù»¡´±¤ò½ÅÅÀÇÛÃÖ¤·¤Æ½ä²ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â°ÂÁ´¸«¼é¤êÂâ¤äÎÐ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó²ñ¡¢¼«¼çËÉÈÈÂâ¤Ê¤É¤ÎÃÄÂÎ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹çÆ±¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤À¡£¤µ¤é¤ËÌ¤À®Ç¯¼ÔÈÈºá´ØÏ¢¤Î112ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¶ÛµÞÄÌÊó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥³¡¼¥É1¡×°Ê¾å¤Ë»ØÄê¤·¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£