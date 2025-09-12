²¹ÃÈ²½¤Ç´Ì¥Ó¡¼¥ë¤¬800±ß¡©¡¡ÂçÇþ¡¦¥Û¥Ã¥×²þÎÉ¡¢¼è¤êÁÈ¤ß³èÈ¯
¡¡²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤Î¥í¥ó¥°´Ì¡Ê500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤¬800±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Âç±«¤äÌÔ½ë¤ÇÂçÇþ¤ä¥Û¥Ã¥×¤Î¼ý³ÏÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢¸¶ÎÁÄ´Ã£Èñ¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£¥Ó¡¼¥ëÂç¼ê³Æ¼Ò¤¬ÉÊ¼ï¤äÀ¸»ºµ»½Ñ¤ò²þÎÉ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Á¤é¤¬±«¤Ë¶¯¤¤¿·ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡×¡£7·î¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤ÎÌÚ¸¶À¿¸¦µæ°÷¤ÏËÌ³¤Æ»¾åÉÙÎÉÌîÄ®¤ÎÈª¤Ç¡¢ÀÄ¡¹¤È°é¤Ã¤¿ÂçÇþ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£9Ç¯¤¬¤«¤ê¤ÇºòÇ¯¡¢³«È¯¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¡£¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ÖÊæÈ¯²ê¡×¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤ò½¾Íè¤Î7Ê¬¤Î1¤ËÍÞ¤¨¤¿¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡º£·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬ÎÃ¤·¤¤µ¤¸õ¤ò¹¥¤à¥Û¥Ã¥×¤ÎºÏÇÝ¤Ç¡¢½ë¤µ¤ä´¥Áç¤Ë¶¯¤¤À¼Á¤ò»ý¤¿¤»¤ë¿·µ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¥Á¥§¥³¤Ç¡¢ÊÆITÂç¼ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤È¡¢¥Û¥Ã¥×¤ÎÀ¸»ºÇÀ²È¤¬ÅÚ¾í¤äµ¤¾Ý¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¡£
¡¡¥Ó¡¼¥ë¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ï¡¢±Ñ²Ê³Ø»ï¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¦¥×¥é¥ó¥Ä¤¬18Ç¯¤ËÍ½Â¬¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë´Ì¤¬Ìó3.5¥É¥ë¡ÊÌó515±ß¡Ë¾å¤¬¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£