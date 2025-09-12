【ユニクロのチラシ】今から使える大人カジュアルな秋服がプライスダウン。バツグンの着回し力＆スッキリ見せが叶うって天才...。

ユニクロが毎週発行している折込チラシとデジタルチラシ。

2025年9月12日から18日までの期間は「3連休満喫号」を開催中で、秋のお出かけを彩る特別価格のウェアがズラリ。今すぐ使えるアイテムばかりです。

上質なカジュアルコーデがお得に完成♡

・スリムフレアトラウザージーンズ（期間限定価格3990円）

ウルトラストレッチ機能とゴム仕様のウエストで、一日中快適な履き心地。縦のラインを強調するセンタープレスの折り目とメリハリのあるフレアシルエットで、美脚効果を発揮します。

・オックスフォードシャツ（期間限定価格2990円）

大人気コラボ「UNIQLO and JW ANDERSON」の2025春夏コレクションから、シーンレスに使えるシャツが値下げへ。前裾の刺繍ロゴがさりげないアクセントに。絶妙なショート丈で上半身をスッキリと見せてくれます。

・メリノリブクルーネックショートカーディガン（期間限定価格2990円）

トップスとしても羽織としても使えて、幅広いボトムスと合うショート丈のカーディガンは、ロングシーズン着回しが効きます。ワイドリブは体のラインを拾いにくく、極細メリノウール100％でなめらかな肌触りを実現。

さらに、どんな体型にも馴染む「3Dメリノリブクルーネックセーター/5分袖」（期間限定価格1990円）や、快適な履き心地なのにスマートに決まる「ジャージーカーブパンツ」（期間限定価格1990円）など、大人カジュアルな秋コーデにぴったりなアイテムが多数値下げしています。

サイズ欠けしている商品もあるので、気になる人は早めのチェックを。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな