【ユニクロのチラシ】今から使える大人カジュアルな秋服がプライスダウン。バツグンの着回し力＆スッキリ見せが叶うって天才...。
ユニクロが毎週発行している折込チラシとデジタルチラシ。
2025年9月12日から18日までの期間は「3連休満喫号」を開催中で、秋のお出かけを彩る特別価格のウェアがズラリ。今すぐ使えるアイテムばかりです。
上質なカジュアルコーデがお得に完成♡
・スリムフレアトラウザージーンズ（期間限定価格3990円）
ウルトラストレッチ機能とゴム仕様のウエストで、一日中快適な履き心地。縦のラインを強調するセンタープレスの折り目とメリハリのあるフレアシルエットで、美脚効果を発揮します。
・オックスフォードシャツ（期間限定価格2990円）
大人気コラボ「UNIQLO and JW ANDERSON」の2025春夏コレクションから、シーンレスに使えるシャツが値下げへ。前裾の刺繍ロゴがさりげないアクセントに。絶妙なショート丈で上半身をスッキリと見せてくれます。
・メリノリブクルーネックショートカーディガン（期間限定価格2990円）
トップスとしても羽織としても使えて、幅広いボトムスと合うショート丈のカーディガンは、ロングシーズン着回しが効きます。ワイドリブは体のラインを拾いにくく、極細メリノウール100％でなめらかな肌触りを実現。
さらに、どんな体型にも馴染む「3Dメリノリブクルーネックセーター/5分袖」（期間限定価格1990円）や、快適な履き心地なのにスマートに決まる「ジャージーカーブパンツ」（期間限定価格1990円）など、大人カジュアルな秋コーデにぴったりなアイテムが多数値下げしています。
サイズ欠けしている商品もあるので、気になる人は早めのチェックを。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 梅谷りな