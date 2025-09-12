14時の日経平均は405円高の4万4777円、東エレクが99.78円押し上げ 14時の日経平均は405円高の4万4777円、東エレクが99.78円押し上げ

12日14時現在の日経平均株価は前日比405.14円（0.91％）高の4万4777.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は797、値下がりは740、変わらずは78。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を99.78円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が64.83円、ＳＢＧ <9984>が59.76円、ファストリ <9983>が45.38円、リクルート <6098>が11.45円と続く。



マイナス寄与度は13.67円の押し下げでダイキン <6367>がトップ。以下、スクリン <7735>が5.54円、ＴＤＫ <6762>が4.81円、ディスコ <6146>が4.46円、コナミＧ <9766>が4.22円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、ゴム製品、電気機器、サービスと続く。値下がり上位には鉱業、食料、機械が並んでいる。



※14時0分14秒時点



株探ニュース

