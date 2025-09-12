大相撲・木瀬部屋が9月10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。NBAで活躍するプロバスケットボール選手・八村塁をゲストに迎え、ちゃんこ鍋を作る様子を公開した。

参考：【写真】「全てがかっこいい」力士たちと朝稽古をするNBAプレイヤー・八村塁

八村塁選手は朝稽古から見学。そして同じく「力士の稽古」でもある食事のメニューは、だし巻き卵、ヒレステーキ、鶏の煮物、ちゃんこ鍋だ。この日の調理は東三段目十六枚目の閃岳（大輔）が担当するようだ。

野菜の下準備を終え、肉団子作りへ。大きなボウルに大量のひき肉を入れ、手で混ぜていく。かなりの量を作らなければいけないため、閃岳も「ひと苦労ですよ」と漏らした。そして鍋に手際よく肉団子を投入していく。厨房はかなり暑いようで、汗だくで作る姿を見せた。

一方、八村選手は四股（しこ）などの稽古を体験し、押し合いをしたところ「やばい強い」と力士のパワーに圧倒されたようだ。そして、稽古のあとは一緒に食事をすることに。笑顔で力士と会話をし、「めっちゃうまい」と舌鼓を打った。その後はサインを書いたり一緒に写真撮影をしたりと和やかな時間を過ごし、動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「全てがかっこいい」「ほっこりする」「日本の誇り」といった声が集まった。

（文＝向原康太）