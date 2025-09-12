

カメラ周りのスペースが広がったiPhone 17 Pro。実は内部構造が大きく変わっており、この部分に発熱の大きな部品などが集約されている。構造が変わったゆえのデザインなのだ（写真：筆者撮影）

【写真で見る】写真に撮るのに困るほど薄いiPhone Air。ちなみに、この製品はiPhone 17シリーズではなく、単にiPhone Airと呼ばれる

2025年9月10日（西海岸時間）、アメリカ・カリフォルニア州クパチーノにあるApple Parkで、毎年恒例となったiPhoneシリーズの新製品発表イベントが開催された。

今回発表されたのは、恒例のアップデートとなるiPhone 17シリーズ（iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max）に加えて、まったく新しい薄型モデルiPhone Air、AirPods Pro 3、Apple Watch Series 11、SE（第3世代）、そしてApple Watch Ultra 3が一挙に登場した。現地から、実機に触れてみてのレポートをお届けする。

まずは見えない部分の改良点に注目したい

iPhoneのラインナップにはかつてないほど大幅な変更が加えられた。特に、従来の課題を、ボディ構造を大きく変更して解決した点、N1やC1Xといった独自チップを開発し省電力性能を向上した点など、根本的な構造から再設計し、課題を解決していることは注目に値する。



クパチーノのアップル本社の中にあるSteve Jobs Theaterで発表会は開催された。世界中からメディアが集まったここはエントランス。この地下に発表会会場がある（写真：筆者撮影）

また、日本のユーザーにとっては「日本向けモデルすべてが物理SIMスロットを廃止し、eSIM専用になった」という点も注目すべきポイントだ。これにより、従来SIMカードを挿して使っていたユーザーは、キャリアにかかわらずeSIMへの移行が求められることになる。

大手キャリアであれば移行も容易だが、MVNOの一部料金プランでは対応が進んでいない例もある。今回発表された新しいiPhoneの購入を考えている人は、利用している通信契約が、eSIMに対応しているかどうか調べておく必要がある。

もちろん、本来eSIMのほうが簡単に機種変更したりできて便利ではあるし、アメリカではiPhone 16世代からeSIMのみになっていたので、日本もやっとそうなったと捉えることもできる。

今回、物理SIMスロットを廃止することで、その分バッテリースペースを拡大し、バッテリーライフを延長したという話もあるし、開口部が減ることで、強度が増したり、防水の信頼性が高まるなどのメリットもあるだろう。物理SIM廃止はある意味、時代の流れだといえるだろう。



もちろん、アップルCEOのティム・クックも登壇、冒頭に挨拶をライブでおこなった。タッチ&トライ会場にも現れた。一緒に写真を撮っているのはiJustineという700万人以上のチャンネル登録者を持つインフルエンサー（写真：筆者撮影）

iPhone Air──新鮮なルックスの超薄型筐体にPro同等の処理能力

最大の目玉のひとつが、今回初登場となった「iPhone Air」である。その名のとおり、シリーズ内で最も薄く、ハードウェアに詳しくない人でも、即座に「何これ？ すごい！」と驚くほどの見た目のインパクトを実現している。

カメラ部分の出っ張りにApple Siliconなどを集約し、剛性の高いグレード5のチタニウムフレームを採用、さらに新設計のバッテリーを採用することで、わずか5.6mm（カメラ部除く）という薄さを実現している。



チップセットには、最上位モデルであるiPhone 17 Proとほぼ同じ「A19 Pro」を採用。搭載されているGPUコア数はProの6コアに対してAirは5コアと、若干の差異があるが、基本的には同じものが搭載されるという。ただし本体の構造的に冷却性能ではProモデルに劣るため、継続的な高負荷処理ではAirのほうが早く熱的限界に達することになる。

背面カメラは単眼ながら48MPセンサーを搭載し、等倍と2倍望遠を組み合わせた「フュージョンカメラシステム」を採用。シンプルな外見と、自由度の高い撮影性能を実現している。

また、セルラーモデムはiPhone 16eに搭載されたC1に続き、C1Xというアップデート版の自社製チップを搭載している。このC1XはC1が対応していなかった、Band 11や21に対応しており、地方での接続性が向上している可能性がある。

今回、iPhone Airを買うか、iPhone 17 Proシリーズを買うかで迷う人も多いと思う。ひとめ見てわかる圧倒的な薄さ、軽さはやはり魅力的。しかし、バッテリーライフが若干心もとない、USB-C接続が最大480Mb/sのUSB 2のみで、ディスプレイポートとしても使えないなどの弱点もあるので、そのあたりを理解したうえで購入するようにしたい。

iPhone 17 Proシリーズ──放熱設計の再構築でA19 Proを最大活用

フラッグシップモデルであるiPhone 17 Pro/Pro Maxは、本体のフレーム素材をチタンからアルミニウムに変更し、MacBookシリーズなどで使われているユニボディ構造を採用。

特に、突出しているカメラ部分にA19 Proチップセットなど発熱の多い部品を搭載し、iPhoneケースなどを装着しても露出するアルミフレームから放熱することを可能としている。このあたりの発熱する部品を上部に配置したことにより、手で持ったときに発熱部に触れにくいのも熱さを感じにくい理由のひとつとなっている。



iPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Max。チップセットやカメラなどの性能は共通で、違いはサイズだけ（写真：筆者撮影）

また、チップセットに接触する部分から背面中央部に向かって、アップルが新たに設計した「ベイパーチャンバー」という、脱イオン水をレーザー溶接で密封した熱の拡散装置を内蔵しており、これによりチップセットの発熱をより素早く効率的にユニボディフレームに拡散することを可能としている。

ともあれ、これらの変更により15 Proや16 Proで課題だった放熱効率が大きく改善した。

カメラシステムも大幅に刷新され、3ユニットとも48MPフュージョンカメラとすることで、広角（0.5倍）、標準（1倍）、望遠（2倍、4倍、8倍）までをカバー。特に望遠カメラは進化した第2世代のテトラプリズム構造により、センサーサイズを56％拡大。最大200mm相当（35mm換算）の望遠でも、従来より高精細な撮影が可能となった。

2倍望遠の次が5倍望遠だったiPhone 16 Proに対して、0.5倍の広角から、焦点距離を倍々とつないで8倍望遠に至る構成は、2倍の次が4倍、その次が8倍とスムーズなつながりを見せており、カメラファンにとっても理解しやすい構成となった。

動画撮影機能も強化され、Dolby Vision HDR、4K/120fps、ProRes Log、ACESに対応。映像制作でも、さらにさまざまな活用が可能になっている。

iPhone 15 Pro、16 Proで使われたチタニウムが好きな人にとっては後退に思えるかもしれないが、手触りも良いし、何より熱くなりにくいので、バランス良く高い性能が得られており、満足感の高いモデルになりそうだ。

iPhone 17──Pro級ディスプレイと多彩なカラバリ

前シリーズのスタンダードモデルiPhone 16は、非常にコストパフォーマンスに優れたお勧めモデルだったが、iPhone 17は、それにさらに改善されたProモデル同等のディスプレイが搭載され、より価値の高いモデルになった。



5色のカラーバリエーションを持つiPhone 17。従来のiPhone 16より、チップ性能が向上しているうえに、ディスプレイがProモデル並みになった。ディスプレイの大きなPlusモデルは発表されなかった（写真：筆者撮影）

「Super Retina XDRディスプレイ」を搭載。120HzのProMotion表示に対応し、スクロールやゲーム表示も滑らか。これまで上位モデルのみの機能だったが、ついにスタンダードモデルでも利用できるようになった。

また、ProMotionは表示クロックを下げることもできるので、消費電力の低減にも役立つ。常時点灯もできるので、これからはスタンダードモデルでも、ロック時に時刻などを表示したままにしておける。

カメラは2基構成で、いずれも48MPセンサーを搭載。広角と、1倍と、2倍望遠の切り替えが可能となっている。

iPhone AirとiPhone 17シリーズ共通で採用されたのが、前面のセンターフレームカメラと、N1チップだ。

センターフレームカメラは簡単にいえば、自撮りのときのフレーミングを自動でしてくれるシステム。超広角カメラを搭載しており、縦画角や、横画角、複数人数用の縦画角、横画角4つのフレーミングで撮影することができる。手動でも選択できるが、自撮りをするときに手軽に自動で最適な画角で撮影してくれるのは便利。実際に試してみたが、これはiPhone 17シリーズとiPhone Airで、特に人気の出そうな機能だと感じた。



センターフレームカメラは正方形のセンサーを持っており、セルフィーの画角を自動的に調整することができる。横画角の写真も、iPhoneを縦に持ったまま撮影できる（写真：アップル提供）

N1チップは、Wi-Fi 7、Bluetooth 6、Threadに対応するアップル独自の通信チップ。Wi-Fi 7、Bluetooth 6の通信性能を向上させるとともに、特にAirDropやテザリングの接続性を改善している。さらに、C1Xともども消費電力の削減にも役立っているらしく、iPhone新シリーズのバッテリーライフ向上に貢献している。

Apple WatchとAirPodsも進化

Apple Watch Ultra 3では、衛星通信による緊急通報機能を新たにサポート。Apple Watch Series 11も5G通信に対応し、睡眠スコアや高血圧に関する通知機能など、健康管理機能が強化された。

最廉価モデルであるSE（第3世代）も常時表示ディスプレイと5G対応を果たし、シリーズ全体としての底上げが図られている。



冒頭のムービーで紹介された通り、Apple Watchは命を救い、人を健康にするヘルスケア用のデバイスとして、進化を続けている（写真：筆者撮影）

AirPods Pro 3は、物理構造の見直しによりアクティブノイズキャンセリング性能が2倍に向上。加えて、ライブ翻訳機能が実装され、リアルタイムで外国語を聞き取り、翻訳・音声出力が可能となった。年末までには日本語にも対応する予定で、もしかしたら来年のこのiPhoneの取材は、現地の英語の説明を、AirPods Pro 3の翻訳で聞けるようになっているかもしれない。



従来モデルのAirPods Pro 2に比べて、2倍のノイズキャンセリング性能を実現したAirPods Pro 3（写真：筆者撮影）

アップル製品を使い慣れているとわかるのだが、デザイン（薄っぺらな意味ではなく、基本的な理念、構造設計まで含めたもの）を改善することで、トータルでの性能も使い勝手も人にとって心地よいものであり続けている。

Keynoteの冒頭に流れたデザインに関するムービーは、iPhoneや、Apple Watch、AirPodsだけでなく、アップルのあらゆる製品のハードウェアとソフトウェア、すべてが統一された優れたデザインに基づいているからこそ、快適であり、高性能であることをアピールしている。

タッチ&トライ会場で実際に触れた製品群は、いずれもKeynoteで語られている以上に利便性、使い心地が高まっていた。製品を借りてレポートできるようになったら、より詳細をお伝えしたい。

（村上 タクタ ： 編集者・ライター）