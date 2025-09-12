「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１２日午後１時現在でメタプラネット<3350.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



メタプラは８月２７日の取引終了後に海外で公募増資を実施すると発表したが、これを契機に下値模索の動きが加速した。発行株数は１億８０００万株で、需要状況に応じたオーバーアロットメント分は上限３億７５００万株とし、最大５億５５００万株となる。調達資金をビットコインの購入などに投じる方針を示したとはいえ、希薄化や株式需給悪化懸念の方が強く投げ売りを誘発している。暗号資産関連株は世界的に物色人気が急減速する傾向にあることも同社株に重荷となっている。他方、直近は外資系証券手口で貸株市場経由の空売りが急増しており、その買い戻しによるリバウンドを期待する動きもあるようだ。



出所：MINKABU PRESS