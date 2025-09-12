はてなは後場急落し一時Ｓ安、２６年７月期の営業利益６０％減を計画 はてなは後場急落し一時Ｓ安、２６年７月期の営業利益６０％減を計画

はてな<3930.T>が後場急落し、一時ストップ安水準となる前営業日比３００円安の１０５３円に売られた。同社は１２日正午ごろ、２５年７月期の単独決算の発表にあわせて、２６年７月期の単独業績予想を開示。売上高予想は前期比１．７％増の３８億５９００万円、営業利益予想は同５９．７％減の１億３６００万円とした。減益予想を嫌気した売りがかさんでいる。



今期は既存顧客のリニューアル開発需要の谷間となり開発料による売り上げが減るテクノロジーソリューション事業の減収から、増収幅が小幅にとどまる。加えて、顧客のマンガアプリの広告宣伝費負担が利益を圧迫する見通し。



２５年７月期は売上高が前の期比１４．７％増の３７億９４００万円、営業利益が同５．０倍の３億３９００万円だった。



出所：MINKABU PRESS