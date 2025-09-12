Snow Man公式TikTokで、ラウール・向井康二・渡辺翔太による、新曲「カリスマックス」ダンス動画が公開された。

【動画】ラウール・向井康二・渡辺翔太が『音故知新』衣装で「カリスマックス」など

■「カリスマはいつも輝いて」と添えて階段で「カリスマックス」

動画は「カリスマはいつも輝いて」と添えて公開。階段の段差を利用して、下から順にラウール・向井・渡辺と並んでいる。

ネクタイ＆グレーのハイウエストパンツのラウール、黒ブーツ＆レザーの半端丈パンツの向井、ネクタイ＆ワイシャツに大きなビジューネックレスを合わせた渡辺と、ニューアルバム『音故知新』のアーティストフォトの衣装で並び「カリスマックス」を踊り出す。

ニコニコ笑顔のラウールは途中で振り返って向井＆渡辺をチラリ。スタートで動脈ピースをきめ、歌いながら踊る向井、体幹がブレず安定感のあるパラパラを披露する渡辺。

“どいつもこいつも Crazy Crazy man”でもニッコニコのラウールと、まさに撃ち抜くような表情の渡辺、そして最後に手を振る向井だった。

「ラウール体の半分以上脚じゃない！？」「こーじ動脈ピースかわいい」「しょっぴービジュいいしスワロ似合ってる」などといったファンの声が続々と到着している。

