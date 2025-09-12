大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が、作曲家・いずみたくの墓を訪れた。

【写真】いずみたくの墓を訪れた大森元貴／『あんぱん』オフショット【動画】ミセス大森が歌う「見上げてごらん夜の星を」メイキング 他

■大森元貴がいずみたくのお墓参りへ

大森は、NHK連続テレビ小説『あんぱん』で、いずみたくをモデルにした「いせたくや」役で出演。劇中で披露された、ミュージカル『見上げてごらん夜の星を』では、いずみが創設した劇団「イッツフォーリーズ」のメンバー、吉田雄、半澤昇らと共演した。

「イッツフォーリーズ」の公式Xは、「NHK「あんぱん」にて、いせたくや役を演じた大森元貴さんが撮影が無事に終了したことの報告も兼ねていずみたくのお墓参りにみえました」と報告し、大森、吉田、半澤と一緒に墓の前で撮った3ショットをポスト。「共演した吉田雄、半澤昇とも、撮影の思い出話で盛り上がりました」と綴られている。

なお、吉田はこの投稿をリポストし「お墓参りをしたいと申し出てくださったことが、いずみたくが作ったフォーリーズに在団する者として本当に嬉しく思います。たくや先生との再会とても嬉しかったです」と綴り、大森の人柄の良さに「大ファンとなった」と明かしている。

SNSでは「いずみたくさんを演じる事に、とても愛情を持たれていたのだと感じます」「本当に律儀で素敵な方」「こういうとこほんとに尊敬する」「ほんとに愛情深い人」「服装、メイクオフ、装飾品も時計のみで、いずみたくさんへの敬意を感じる」「リスペクトの姿勢が素晴らしすぎて涙出てきた…」など、様々な反響が寄せられている。

■今田美桜、北村匠海、大森元貴、藤堂日向と劇団「イッツフォーリーズ」の集合ショット

■北村匠海＆大森元貴＆藤堂日向の掛け合いが面白い！劇団「イッツフォーリーズ」出演シーン

■動画：大森元貴が歌う「見上げてごらん夜の星を」メイキング