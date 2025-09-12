ソシエダ久保建英、“古巣”戦出場なるか？ スペイン紙「先発出場の準備はできていると伝えた」
13日（現地時間）に控えているラ・リーガ（スペイン1部リーグ）第4節のレアル・マドリード戦を前に、レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英のコンディション状態が注目されている。11日（現地時間）にスペイン紙『エル・ディアリオ・バスコ』が伝えている。
久保は、9月シリーズでアメリカ合衆国に遠征した森保ジャパンに招集を受け、7日（現地時間）に行われたメキシコ代表戦に先発出場。69分までプレーした。続く10日のアメリカ合衆国代表戦ではベンチに入ったものの、出場はなし。なお、久保はメキシコ代表戦では左足首にダメージを負っていた。
『エル・ディアリオ・バスコ』は「（ソシエダの）セルヒオ・フランシスコ監督が問題ないと判断するのであれば、レアル・マドリード戦に先発出場する準備はできていると（久保が）クラブに伝えた」と報道。クラブ側が、日本代表関係者からも試合出場が可能であるとの情報を受け取っていることを伝えた。
2019〜2022年にかけて所属した“古巣”との対戦を控える久保。『エル・ディアリオ・バスコ』が伝えたように先発出場することはできるのだろうか。
