山下美月「RESEXXY（リゼクシー）」スペシャルムービー公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山下美月がイメージモデルを務めるレディースブランド「RESEXXY（リゼクシー）」のスペシャルムービーが、9月15日・16日の2日間にわたって順次公開される。

■山下美月が実際に店頭でお気に入りアイテムをセレクト！

スペシャルムービーでは、山下がルミネエスト新宿店へ来店した様子を収録。

RESEXXY公式SNSおよびルミネエスト新宿RESEXXY店内モニター・ルミネエスト新宿1階デジタルサイネージにて公開される。

今回のムービーでは、“強さとかわいさ”を兼ね備えた今季のコンセプト「Fearless ＆ darling」の世界観の中で、山下が実際に店頭でお気に入りアイテムをセレクトし、その魅力を紹介。彼女の視点で選ばれたクールフェミニンな秋のスタイリングは必見だ。

■関連リンク

RESEXXY ブランドサイト

http://resexxy.com/

RESEXXY OFFICIAL X

https://x.com/RESEXXY

RESEXXY OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/resexxy_official/

RESEXXY OFFICIAL TikTok

山下美月 OFFICIAL SITE

https://mizukiyamashita.com