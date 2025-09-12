山下美月「RESEXXY（リゼクシー）」スペシャルムービー公開決定
山下美月がイメージモデルを務めるレディースブランド「RESEXXY（リゼクシー）」のスペシャルムービーが、9月15日・16日の2日間にわたって順次公開される。
■山下美月が実際に店頭でお気に入りアイテムをセレクト！
スペシャルムービーでは、山下がルミネエスト新宿店へ来店した様子を収録。
RESEXXY公式SNSおよびルミネエスト新宿RESEXXY店内モニター・ルミネエスト新宿1階デジタルサイネージにて公開される。
今回のムービーでは、“強さとかわいさ”を兼ね備えた今季のコンセプト「Fearless ＆ darling」の世界観の中で、山下が実際に店頭でお気に入りアイテムをセレクトし、その魅力を紹介。彼女の視点で選ばれたクールフェミニンな秋のスタイリングは必見だ。
