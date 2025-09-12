THE ALFEEの高見沢俊彦さんがメインパーソナリティーを務めるBS朝日の人気番組「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ」が放送100回を迎えることを記念し、初のリアルイベント「美食祭 in 日本橋三越」が11月12日から18日まで開催される。

会場は日本橋三越本店の本館7階催物会場と地下1階フードコレクションで、約30店舗のグルメが集結する。

堂島孝平さんおすすめの＜浪芳庵＞「炙りみたらし」や、大友康平さん熱愛の＜喜久水庵＞「喜久福」、10-FEETが推す＜たこ焼道楽 わなか＞「たこ焼」、坂本冬美さんプロデュースの「冬美の梅干し」など、アーティストの“推しメシ”が勢ぞろい。高見沢さん自身も、自らのオリジナルワイン「紅騎士」に合わせた限定ワイングラスをセレクトした。

さらに、11月12日には三越劇場で番組初の公開収録も実施。エムアイカード プラス会員限定で応募できる特別企画となっている。音楽と食の両方を味わえる一週間、アーティストのこだわりに触れられる絶好の機会となりそうだ。

