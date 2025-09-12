ランドネット、今期経常は20％増で3期連続最高益、前期配当を0.45円増額・今期は実質増配

ランドネット <2991> [東証Ｓ] が9月12日後場(14:00)に決算を発表。25年7月期の連結経常利益は前の期比31.5％増の33.1億円に拡大し、26年7月期も前期比19.9％増の39.7億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。10期連続増収、3期連続増益になる。



同時に、前期の年間配当を19.55円→20円(前の期は1→2の株式分割前で30.75円)に増額し、今期は11.1円とし、10月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は11.0％増配とする方針とした。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.9％減の11.6億円となり、売上営業利益率は前年同期の5.5％→4.7％に悪化した。



株探ニュース

