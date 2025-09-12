トイレットペーパーが片手で切れるペーパーホルダー「触れんずロール」
トイレットペーパーの切れ端がロールにぴったり張り付いて、爪でカリカリ探すあのイライラ。誰しもが一度は経験あるんじゃないでしょうか？
「触れんずロール」は、紙の端を約3cm待機させることで、あのイライラをゼロに近づけます。忙しい朝の3秒が戻ってきそうな、新しい発想のトイレットペーパーホルダーをご紹介します。
紙の端がいつでもスタンバイする「ストレスフリー設計」
急いでいるときに限って、なぜか端がうまく見つからない…。そんなトイレットペーパーの気まぐれに付き合う必要はもうありません。
「触れんずロール」の特長は、使用後に紙の端が約3cm、ふわりと浮き上がること。まるで次の出番を待っているかのように、紙がいつでも手に取りやすい位置で待機してくれているんです。
さらに、独自設計のシリコンゴムがロールの逆回転を優しくおさえ、紙がホルダーの中へ引き戻されるのを防ぎます。だから、いつでも差し出された紙の端をつまんで、片手でサッと切り取るだけ。トイレに入るたびに繰り広げられていた小さな攻防戦は、もう過去のものになるんじゃないでしょうか。
家族みんなのための、徹底した衛生配慮
デリケートな部分に触れるモノだからこそ、衛生面への配慮は妥協したくないですよね。「触れんずロール」は、紙の取り出し口以外をすっぽりと覆う全面カバー構造を採用しています。これは、ホコリや水しぶきからペーパーを守るための、いわば頼もしいシールド。ペーパーそのものを清潔な状態に保ちやすくします。
さらに、多くの人が触れる本体には清潔さを保つためのABS抗菌樹脂を使用し、衛生への意識を徹底。家族やゲストが使うたびに感じる小さな懸念を、払しょくしてくれる設計です。
すべての人の暮らしに寄り添う「ユニバーサルデザイン」
優れたデザインとは、使う人を選ばない優しさを備えているもの。「触れんずロール」は、ご年配の方や、ネイルをしていて指先が使いにくいとき、一時的に手が不自由になったときでも、上から引き出すだけで簡単に紙を使える安心感があります。
面倒なペーパー交換も、サイドのドアをカチッと開けるだけで完了する「サイドローディング方式」でとっても手軽。市販のシングル・ダブル、どちらのタイプの紙にも対応しているので、お気に入りのペーパーを諦める必要もありません。
空間を彩る、簡単設置とデザイン性
「ホルダー自体の設置が大変そう…」そんな心配はご無用です。今お使いのホルダーを外し、そのネジ穴を活かして付属のネジ3本で固定するだけ。驚くほど簡単に、自宅のトイレをアップグレードできます。
選べる6色のカラーバリエーションとミニマルデザインが、トイレを無機質な場所から、こだわりのプライベート空間へと変身させてくれますよ。
次のペーパー交換のタイミングが、トイレ環境を見直す絶好のチャンスです。「触れんずロール」についてのより詳しい情報、ぜひ以下よりチェックしてみてください。
