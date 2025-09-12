Image: Xbox / YouTube

いつでも、どこでも、時間があればとにかくゲームしたい！ ゲームの腕を磨きたい！ ゲーマーたちのゲームに対するその真摯な気持ちに動かされたのかどうかわかりませんが、Microsoft（マイクロソフト）とLGがタッグを組んで、Xboxを車の中へと拡張します。

車でXbox Cloud Gaming

今回、MicrosoftとLGが連携を組むのは、Microsoftが提供するXboxのクラウドゲームサービス「Xbox Cloud Gaming（ベータ版）」の車対応。LGは車載OSで連携します。つまり、車の中で、車のディスプレイでゲームできるようになります。

プレスリリースにて、Microsoftは

電気自動車の充電中も、長距離移動でのドライバー以外のエンタメも、ゲームしていれば一瞬で時間は過ぎます。みんなが楽しければ、旅ももっと楽しくなります。

と、車の中のエンタメとして、モバイルゲーム機ではなく、車載スクリーンでのプレイを提案。

LGの提供するAutomotive Content Platformを介して、ユーザーはXboxアプリからそのまま車載スクリーンでゲーム可能。ゲームするには、Xbox Game Pass Ultimateのサブスク、Bluetooth対応コントローラ、ネット環境が必要。

Automotive Content Platformでは、Xboxの他にも、Netflix、Disney+、YouTubeなど動画ストリーミングサービスも利用可能（動画サービスは車停車中のみ）。また、新たにZoomにも対応するので、車オフィスがより快適になります。

現時点でAutomotive Content Platformに対応しているのは、Kiaの欧州向け電気自動車とヒョンデのGenesisモデルのみ。

Xboxはよりポータブルに

Xboxは、近年、従来の据え置き型からの拡張に力を入れています。その最たる例が、Asusとタッグを組んだポータブル端末のRog Xbox Ally X。また、昨年のLGとの連携では、LGのスマートテレビにもXboxのクラウドゲーミングプラットフォームを対応させています。

