『世界陸上』今田美桜、“織田裕二の隣”に「ワクワク」 観客「うらやましいぞ！」
東京2025世界陸上スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二（57）、TBS世界陸上アンバサダーを務める俳優・今田美桜（28）が12日、東京・新宿住友ビル 三角広場で行われた『TBS SPORTS FES オープニングセレモニー』に出席。今田が、意気込みを語った。
【写真】カワイイ！ウェーブ巻き姿の今田美桜
今田は「選手の皆さんが続々と入られて調整していて、ワクワクが止まらなかったです」と声を弾ませ、「織田さんの横で一緒にお届けできるということで」とにっこり。客席から「うらやましいぞ！」と声が上がった。
そして「まだまだ初心者なんですけど、同じような方でも楽しめたらと思っているので、テレビはもちろん、国立競技場にもいらしてください！」と呼びかけた。
織田と今田は、MC・江藤愛アナウンサーとともに見どころや注目選手を熱弁。なお、イベント後のフォトセッションには、TBS世界陸上応援サポーターのK（27／&TEAM）も参加した。
あす13日に開幕する今年の『世界陸上』（9月13日〜21日／東京・国立競技場）は、34年ぶりに東京開催となる。『TBS SPORTS FES』では、12日から20日まで実施。『世界陸上』『SASUKE』『THE TIME,』『バナナマンのせっかくグルメ！！』『世界くらべてみたら』など同局の人気番組からSPブースの出店やステージ企画などを多数実施する。
