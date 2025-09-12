大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが12日（金）、峯村雄大（31）が『TPVL Warm-up Match』に帯同することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

『TPVL Warm-up Match』は、9月19日（金）～21日（日）の日程で台湾・台北で開催されるプレシーズンマッチ。SVリーグからは東京GBとヴォレアス北海道が参加するが、その大会で東京GBの選手として、峯村が帯同することが決まった。

峯村は日本体育大学を経て、2017年に東レアローズ（現・東レアローズ静岡）に入団すると、2022-23シーズンまで在籍。その後は海外クラブに移籍し、シンガポールのJRTバレーボールクラブやハンガリーのケチュケメートでプレーしていた。

久々に日本のクラブチームでプレーすることになった峯村は、東京GBで背番号99番を着用し、クラブを通じて以下のコメントを発表している。

「今回、貴重な機会をいただけましたこと、心より感謝申し上げます。東京グレートベアーズの一員として、ご期待に応えられるよう精一杯努力してまいります。あたたかいご声援をよろしくお願いいたします」