C大阪は12日、福岡戦に備えて非公開練習した。オンラインでの試合前日囲み取材にはアーサー・パパス監督（45）とDF畠中槙之輔（30）が対応した。

神戸戦、広島戦とホームで先制しながら引き分ける悔しい試合が続いているが、パパス監督は「アウェーでも自分たちの形をもっと出せるようにしたい」と敵地・福岡戦で勝ち点3を挙げることにフォーカスして練習を続けてきたことを明かした。

守備の要・畠中は相棒のセンターバックをここ4試合は浦和から移籍してきたDF井上黎生人（28）と組みんでいるが、ケガから復帰したDF進藤亮佑（29）もスタンバイしている。左サイドバックは8月にベルギー・OHルーヴェンから加入したばかりのDF大畑歩夢（24）が2試合続けて先発しており、フレッシュな4バックを統率しなければならない。「（大畑選手の）能力はとても高い。コミュニケーションをとりながら、しっかりできている。不安は特にないですし、うまくいかなかったとしても修正していけたらいい」と福岡の右サイドからの攻略に不安はなかった。

6月に加入したMF吉野恭平（30）は畠中と東京Vユースでセンターバックとしてコンビを組んだ間柄だ。吉野は畠中を「すごい選手になっている」と絶賛。そのことを問われると「吉野君とコンビを組んでから10年以上経ちますし、僕としても町田、マリノスとたくさんの経験をして成長してきた。ここで巡りあって成長を認めてくれているのなら嬉しい」と笑った。J1での完封勝利は5月24日の福岡戦（2―0）までさかのぼる。前回対戦のように福岡をクリーンシートするイメージを持って試合に臨む。