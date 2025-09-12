日本サッカー協会は１２日、Ｕ−２０ワールドカップチリ大会（９月１６日〜１０月２０日）に臨む、Ｕ−２０日本代表２１人を発表した。ＭＦ佐藤龍之介（１８）＝岡山、ＭＦ大関友翔（２０）＝川崎＝らＡ代表経験者が３人名を連ねた。

都内で会見を開いた船越優蔵監督はＡ代表キャップを持つ３人に「Ａ代表の基準を持ち込んでほしい」と期待。２３年８月から同カテゴリーで指揮を執り「ここからが本番だと思っています。Ｗ杯は国を背負って勝たないといけない。これを大前提に勝負にこだわって７試合を戦っていきたい」と意気込んだ。

また、トレーニングメンバーとして村上慶（大津高）、中野陽斗（神村学園高）、松岡敏也（興国高）の３人が帯同する。期間は９月１６日〜２７日。

発表されたメンバーは以下の通り。

▽ＧＫ中村圭佑（東京Ｖ）、ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）、荒木琉偉（広島）

▽ＤＦ塩川桜道（流通経済大）、市原吏音（大宮）、梅木怜（今治）、喜多壱也（レアル・ソシエダード）、小杉啓太（ユールゴーデン）、森壮一朗（名古屋）

▽ＭＦ大関友翔（川崎）、平賀大空（京都）、小倉幸成（法政大）、齋藤俊輔（水戸）、石渡ネルソン（いわき）、中川育（流通経済大）、石井久継（湘南）、横山夢樹（今治）、中島洋太朗（広島）、佐藤龍之介（岡山）

▽ＦＷ神田奏真（川崎）、高岡伶颯（ヴァランシエンヌＦＣ）