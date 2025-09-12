TBS日比麻音子アナウンサー（32）が12日、同局ラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午後8時30分）に出演。裏表のない先輩アナを明かした。

この日は番組アシスタントの良原安美アナに代わって出演。パーソナリティーの今田耕司は、報道、バラエティー、ラジオと引っ張りだこの日比アナを「日比さんも大変でしょう、今」と気遣い「俺はTBSで日比さんと江藤さんの心配ばっかりしてるんですから。使われすぎというか、忙しすぎでしょう。何かあったら日比さん、江藤さん」と日比アナに加え、江藤愛アナの多忙ぶりについても語った。

日比アナは「いや、江藤さんはすごい」と感嘆すると、今田も「朝早う起きたってテレビ付けたら江藤さん、夕方江藤さん、夜江藤さん」と、江藤アナがどの時間帯にも出演していることに驚き。さらに日比アナが「明日から毎日『世界陸上』江藤さん」と、江藤アナが13日に開幕する「東京2025世界陸上」のキャスターを務めることを補足すると、今田は「江藤さん！ちょっと待って！江藤さん休ませてあげて！」と呼びかけて笑いを誘った。

日比アナは「私、何人いらっしゃるんだろうかと思って」と江藤アナの働きぶりに恐れ入ると、「江藤さんのすごいところは、テレビ、ラジオ、ずっとあの明るくて元気な江藤さん。オフの時もなんです」と説明。今田が「俺もアミーゴ（良原アナ）に聞きました。『江藤さんはオフの時も江藤さん』だって。男性アナも言うてました。廊下で会っても、わ〜って手を振ってくれるって」と語ると、日比アナは「チェッとか絶対ないです」と笑わせた。