King＆Princeの盒恭た諭26）が12日、都内で公式アンバサダーを務める「HOKUSAI−ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」（13日から、東京・CREATIVE MUSEUM TOKYO）取材会に出席した。

ネイビーのスーツで登壇した盒兇蓮屬い茲い荵呂泙蠅泙垢諭Ｋ佑發気辰見させてもらってすごく大きなスケールで北斎の絵を浴びる感覚でした」と声を弾ませた。プライベートでも絵を描く盒兇世、アンバサダー就任にあたり、北斎の絵を学習。「学んでくると1つ1つ絵の絵に対する思い入れも強いから『やっと出て行くんだね』っていう持ち主の感覚です」と愛おしんだ。音声ナビゲーターも務めており「自分も（北斎の作品が）大好きなので感情があふれ出ちゃうシーンもあったりして。展覧会をリードする役割もあったので。恐縮です」と語った。

100倍に拡大された北斎の作品をバックに、魅力を語る熱量はヒートアップ。「こんなに大きく引き伸ばしているのに細かいところが見える。より北斎の絵の細かさが分かるより大きいスケール感で、絵の持つパワーを感じて欲しい」と語った。拡大作品の横に標準の読本が展示されており、拡大差のギャップを味わうことができる。「読本を見てもらうと、この本に緻密に書かれているサイズ感と実物、両方で感じ取っていただけるのがこの展覧会の魅力だと思います」と日本のアートの祖に敬意を表した。

盒兇里気に入り作品は「略画早指南」。北斎が絵の描画法を解説した絵手本の1枚を挙げ「北斎って感覚で絵を描くことじゃなくて精密さや計算して絵を描いていた人なのかなって。いろんな視野を持っていたんだなと」と想像。「自分が北斎だったら絵を教えたくないもん」と笑い「絵を愛してやまないから、たくさんの人に絵を教えたんだなって。器の広さというか、絵が好きなおじちゃんだったんだなって」と思いをはせた。あまりの語りっぷりに東洋古美術の専門美術商・浦上蒼穹堂代表の浦上満氏は「私が口を挟むことはございません」と感心される一幕もあった。

盒兇8月30〜31日に放送された日本テレビ系「24時間テレビ48」を体調不良で欠席し、復帰後初の公の場となった。