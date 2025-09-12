メンバー21人が発表された

日本サッカー協会（JFA）は9月12日、今月チリで行われるFIFA U-20ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー21人を発表した。

J組を中心に、海外組や大学生も選出されたなか、ファンからは「期待しかない」「メンバーあつい」と反響を呼んでいる。

チームは16日から活動を開始し17日から現地でトレーニングを積み、トレーニングマッチを挟み本大会で27日にエジプト、30日にチリ、10月3日にニュージーランドと対戦。グループAからFまでの各グループ上位2チームと、3位のうち成績上位の4チームが決勝トーナメントに進出する。

主にJリーグ組から構成されており、GKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）、MF大関友翔（川崎フロンターレ）、佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）らA代表も経験した豪華メンバーを招集。流通経済大のDF塩川桜道、MF中川育、法政大のMF小倉幸成と大学生からも3人を選んだ。

SNS上でファンからは「世界に羽ばたけ！」「海外組一部呼べた！」「期待しかない」「メンバーめっちゃアツい」「全力で応援」「詳しくない私でもわかる名前がたくさん！」「この顔ぶれならグループ突破率かなり高い」と、さまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）