レイザーラモンRG　希少なスポーツバイクに跨る姿を目撃 ファンにサイン求められ”ナイスマナー”

バイクも本人もカッコよかった

パールホワイトのボディーに赤と青のメタリックカラーが輝くホンダのオートバイ「CB1100R」。バイク好きにとっては知る人ぞ知る、垂涎の”’80年代の名車”である。

その大型バイクに跨り、まさに今、発進しようとしている男性……。お笑いコンビ『レイザーラモン』のレイザーラモンRG（以下RG・51）だ。

８月中旬のこの日、RGは『中川家 ザ・ラジオショー』（ニッポン放送）に相方のレイザーラモンHG（49）と生出演。『中川家』の剛（54）から、「RGはバイク部もやってるでしょう？」と振られると、

「はい。明日もお客さん20人と一緒に箱根周るっていう。最後、安全祈願を祈祷してもらうっていうツーリングの仕事があります」

と語っている。

「RGの所有する『CB1100R』は、レース出場を強く意識したモデルで、1981年から1983年まで全世界で製造台数5000台前後に設定され、限定生産されました。当時の販売価格は250万円で、現在は製造されていない希少なスポーツバイクで、中古価格でも500万円を超えることは珍しくありません。

RGは’18年にこの愛車に一目惚れして購入したそうです。今年３月に、東京ビッグサイト（江東区）で開催された『第52回モーターサイクルショー2025』では、展示もされました」（バイク雑誌記者）

現在、RGは『RGツーリングクラブ』というツーリングクラブを率いており、『チュートリアル』の２人や『バッファロー吾郎』の竹若元博（55）など多くのバイク好き芸人が所属している。９月３日は、そのメンバーたちが着用しているアイテムを販売するサイトもオープンしたばかり。

話を冒頭に戻そう。ラジオ放送を終えたRGはヘルメットを装着。駐車場に止めてあった愛車に跨り、いざ発進しようとしたそのとき、駆け寄ってきたファンからサインを求められた。RGは、マイクのエンジンを切り、手渡された色紙にサインを書いてお辞儀をして、走り去ったのだった。

RG、その後ろ姿が、カッコ良すぎる！

