イモトアヤコ、手作り晩ごはん披露 焼き魚・煮物など並んだ食卓「料理上手」「栄養バッチリ」の声
【モデルプレス＝2025/09/12】タレントのイモトアヤコが11日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの晩ごはんの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】イモトアヤコ、家庭的な和食晩ごはん披露
イモトは「晩ごはん」とシンプルにコメントを添えて、手作り料理の食卓を公開。焼き魚、大根を使った煮物、鶏肉やえのきなどが入った具沢山の味噌汁、ご飯がバランス良く並んだ和食メニューを披露している。
この投稿に、ファンからは「料理上手」「栄養バッチリ」「理想的な食卓」「家庭的で素敵」「美味しそう」「愛情たっぷり」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
