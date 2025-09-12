辻ちゃん長女・希空（のあ）「パパカメラマンですっ」杉浦太陽撮影の美脚のぞく私服ショット話題「仲良し親子」「センス抜群」
【モデルプレス＝2025/09/12】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が9月11日、自身のInstagramを更新。杉浦が撮影した私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】辻ちゃん長女、父・杉浦太陽撮影の私服ショットで美脚チラリ
希空は「パパカメラマンですっ」とつづり、杉浦が撮影したという私服姿の写真を公開。ボーダーのパーカーにデニムのパンツを合わせたカジュアルなコーディネートで、カットアウトからは美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「仲良し親子で微笑ましい」「希空ちゃんも太陽くんもセンス抜群」「可愛すぎる」「スタイル良すぎ」「尊い」「大人っぽくなったね」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
