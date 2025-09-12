「今日好き」参加JK、ハイライトで雰囲気ガラリ「可愛い」「大人っぽい」の声
【モデルプレス＝2025/09/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が11日、自身のInstagramを更新。ハイライトを入れたヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加JK、雰囲気ガラリの新ヘア
佐藤は「ハイライト入れてもらったよー」とヘアサロンでのイメージチェンジを報告。「めちゃくちゃ大満足です」と仕上がりに満足している様子を見せている。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「ハイライト似合ってる」「イメチェン成功」「可愛い」「大人っぽい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
