今田美桜「あんぱん」“戦友”北村匠海との再共演知ったときは「ほっとして」「かなり信頼度が高かった」
【モデルプレス＝2025/09/12】女優の今田美桜が12日、NHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）にVTR出演。自身が主演を務める出演している連続テレビ小説「あんぱん」（同局・毎週月〜土あさ8時〜ほか）にて共演している俳優・北村匠海について語る場面があった。
【写真】今田美桜＆北村匠海、キスシーン直前の見つめ合い
この日、北村が「あさイチ」に生出演。「あんぱん」で共演が6度目となる今田は、北村との再共演について「1年間という長い撮影はこれまで経験したことがないので（あんぱんでの夫役は）『どなたかな？』とドキドキしていた部分もあったんですけど、北村さんだとわかった瞬間ほっとして。元々、かなり信頼度が高かったのもありますけど、今回の『あんぱん』の撮影を通してより絆が深まった感じもしますし、ともに戦ったり歩んだり、戦友のような気持ちになっています」と語った。
北村は、今田と共演した中で印象深い作品について「リベンジする映画…」と自身が主演を務めた映画「東京リベンジャーズ」シリーズを挙げた。同映画は、かつての恋人・ヒナタ（今田）が殺されてしまうことを知ったタケミチ（北村）がヒナタを救うためにタイムリープするストーリー。しかし「あんぱん」では、柳井嵩（北村）を柳井のぶ（今田）が支える物語であることから北村は「縁を感じた」と口にした。
さらに、のぶ役が今田だと知った際は「すごくほっとしたところもありますし、本当戦友ですね。このシーンは監督やプロデューサーに相談する前に『のぶどう思う？』って。『じゃあ（監督に）話しに行こうか』ってずっと2人でやっていたような気がします」と振り返り「本当に助かりました。素敵でした、のぶが」と今田との絆について伝えた。
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。主人公ののぶを今田、のぶの夫の嵩を北村が演じる。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】今田美桜＆北村匠海、キスシーン直前の見つめ合い
◆今田美桜、北村匠海は「戦友」
この日、北村が「あさイチ」に生出演。「あんぱん」で共演が6度目となる今田は、北村との再共演について「1年間という長い撮影はこれまで経験したことがないので（あんぱんでの夫役は）『どなたかな？』とドキドキしていた部分もあったんですけど、北村さんだとわかった瞬間ほっとして。元々、かなり信頼度が高かったのもありますけど、今回の『あんぱん』の撮影を通してより絆が深まった感じもしますし、ともに戦ったり歩んだり、戦友のような気持ちになっています」と語った。
さらに、のぶ役が今田だと知った際は「すごくほっとしたところもありますし、本当戦友ですね。このシーンは監督やプロデューサーに相談する前に『のぶどう思う？』って。『じゃあ（監督に）話しに行こうか』ってずっと2人でやっていたような気がします」と振り返り「本当に助かりました。素敵でした、のぶが」と今田との絆について伝えた。
◆今田美桜主演朝ドラ「あんぱん」
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。主人公ののぶを今田、のぶの夫の嵩を北村が演じる。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】