「今日好き」あいさ、金髪からイメチェン「ちょー久しぶりに茶髪した」
【モデルプレス＝2025/09/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が11日、自身のInstagramを更新。久しぶりの茶髪姿を公開し、話題を呼んでいる。
細川は「髪の毛染めてもらったよー」とヘアカラーチェンジを報告。「ちょー久しぶりに茶髪した」と金髪から茶髪に変身した姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「新鮮」「イメチェン成功」「可愛すぎる」「二度見した」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となり、“やまあい”カップルとして注目を集めている。（modelpress編集部）
