マニアは【しまむら】で何買う？ → ゆるっとサイズでGET♡「高見えアイテム」

まだまだ暑さが続くこの時期、つい手に取りたくなるのはリラクシーなアイテム。そんな今の気分にぴったりの【しまむら】のトップスは、さらりと着られるのに高見えも期待できそうなアイテムになっている様子。今回は、しまむら通のインフルエンサー@naco_roomsさんがリアルバイした2アイテムをご紹介します。さっそくチェックしてみて。

リラクシーと上品見えを欲張れるTシャツ

【しまむら】「CフォトTシャツ」\1,089（税込）

カジュアルなコーデに欠かせないのが、一枚でサマ見えを狙えるTシャツ。こちらは写真に映っているのがクラシカルな印象のバックプリントで、フロントにはピンクの筆記体ロゴ刺繍も。アクセントが上品な一枚で、綿100%のナチュラルな素材感で肌触りの良さも期待できます。@naco_roomsさんは「暑いのでゆるゆるサイズで購入しました」とLサイズをセレクト。体のラインを拾いにくいのでシンプルなコーデでもリラクシーな魅力を引き出してくれそうです。

クリーンな抜け感が光るモノクロコーデ

@naco_roomsさんはTシャツに綿素材のコクーンパンツを合わせ、ゆるっとしたシルエットを楽しむコーディネートに。パンツの抜け感とTシャツのプリントが絶妙なバランスで、全体をナチュラルにまとめつつモノクロでシックに仕上げています。足元とバッグには女性らしいデザインを選び、ラフさの中にもきちんと感をプラス。抜け感のあるクリーンなコーデに仕上がっています。

たっぷりサイズで涼しいコットンワンピ

【しまむら】「ヘビロテフレンチOP」\990（税込・セール価格）

ゆるっと着やすいワンピを探していた@naco_roomsさんが見つけたのは、USAコットン素材のフレンチスリーブワンピ。たっぷりとしたTシャツ生地で、一枚でも涼しく快適に過ごせそうです。脇の開きが大きめなので、暑い日はキャミやタンクトップをインナーに合わせるとヘルシーな着こなしに。落ち着いたチャコールグレーは、これからの秋口まで長く着まわせそうです。

カーデを合わせて上品な抜け感コーデに

薄手のカーディガンを肩掛けすれば、大人の余裕を感じさせる上品な着こなしに。開きすぎないクルーネックで、カーデを重ねてもきれいにフィットしています。@naco_roomsさんは明るいイエローのカーデを取り入れ、コントラストをきかせた様子。たっぷりとしたワンピの表情を程よく引き締め、間延びしないバランスに仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S