タータンチェック柄を着たスヌーピーとオラフ！アフタヌーンティー・リビング「Warmer Winter PEANUTS」
「スヌーピー」が、アフタヌーンティーオリジナルのタータンチェックと限定コラボレーション。
秋冬らしいチェックの装いになった「スヌーピー」たちのグッズが登場します☆
Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)「スヌーピー」“Warmer Winter PEANUTS”
発売日：2025年9月17日(水)
販売店舗：アフタヌーンティー・リビング店舗、公式オンラインストア
ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」から「Warmer Winter PEANUTS」をテーマにしたコラボレーショングッズが登場。
「Warmer Winter PEANUTS」テーマでは、アフタヌーンティーオリジナルのタータンチェックを身にまとった「スヌーピー」と「オラフ」「ウッドストック」を描いた、ぬくもりのあるデザインが使用されます。
チェック柄のマグカップやモチモチした手触りが心地よいダイカットクッションなど、ぬくもりを届ける冬支度グッズが多数ラインナップ☆
キャニスター／マグカップ(330ml)
グッズ名・価格：
・キャニスター 1,100円(税込)
・マグカップ(330ml) 各 1,980円(税込)
温かい飲み物のお供に使いたくなる、キャニスターとマグカップ。
チェック柄の服を着込んだ「スヌーピー」と「オラフ」のデザインが、あたたかみを感じます。
ぬいぐるみ(スヌーピーとオラフ)/ぬいぐるみ(ウッドストック)
グッズ名・価格：
・ぬいぐるみ(スヌーピーとオラフ) 各 5,500円(税込)
・ぬいぐるみ(ウッドストック) 2,200円(税込)
もこもこの質感もかわいらしいぬいぐるみたちも、チェック柄やあったかお洋服で冬支度。
「スヌーピー」と「オラフ」だけでなく「ウッドストック」も登場し、秋冬のインテリアにもぴったりです！
蓄熱式湯たんぽ／ルームソックス／ブランケット／ルームシューズ
グッズ名・価格：
・蓄熱式湯たんぽ 5,060円(税込)
・ルームソックス 1,980円(税込)
・ブランケット 4,620円(税込)
・ルームシューズ 3,520円(税込)
ひんやりしてくる季節にうれしい、あったかグッズもチェック柄のデザイン。
湯たんぽにブランケット、ルームソックス、ルームシューズはセットで使いたくなるラインナップになっています☆
裏毛刺繍プルオーバー／グローブ
グッズ名・価格：
・裏毛刺繍プルオーバー 6,930円(税込)
・グローブ 2,970円(税込)
秋冬のファッションとして使える、プルオーバーとグローブ。
プルオーバーは、胸元の「スヌーピー」や「オラフ」がアクセントです！
台形ポーチ
価格：各 2,860円(税込)
メイクグッズやお菓子、カードゲームなどを収納できる台形ポーチ。
秋冬にぴったりな素材とカラーで、チェック柄の「スヌーピー」と「オラフ」のワンポイントが目を引きます☆
エコハンドウォーマー(オラフ・総柄)／BOOK型スマートフォンケース／リール付きパスケース／カードケース／ペンケース
グッズ名・価格：
・エコハンドウォーマー(オラフ) 3,410円(税込)
・エコハンドウォーマー(総柄) 3,960円(税込)
・BOOK型スマートフォンケース(iphone8/SE) 3,960円(税込)
・リール付きパスケース 各 2,970円(税込)
・カードケース 2,970円(税込)
・ペンケース 2,640円(税込)
外出時に携帯するグッズもチェック柄を着た「スヌーピー」と「オラフ」がたっぷり！
濃い赤と緑のカラーも、秋冬にマッチする色味です。
チュニックエプロン
価格：4,950円(税込)
赤のタータンチェックがおしゃれなチュニックエプロン。
ポケットも付いており、使いやすいシルエットです☆
紅茶からインスピレーションを受けたオリジナルタータン
KEEMUN
紅茶からインスピレーションを受けて作られた、アフタヌーンティーオリジナルのタータン。
NUWARA ELIYA
スコットランドの政府行政機関「The Scottish Register of Tartans（スコットランド・タータン登記所）」で、認定されたオリジナルの柄です。
柄の一つひとつには、紅茶にちなんだ名前がついています☆
タータンチェック柄の秋冬コーデを楽しむ「スヌーピー」や「オラフ」デザインのコラボグッズを展開。
Afternoon Tea LIVINGの「スヌーピー」“Warmer Winter PEANUTS”は、2025年9月17日より全国のアフタヌーンティー・リビング店舗屋公式オンラインストアにて発売です！
© 2025 Peanuts Worldwide LLC
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post タータンチェック柄を着たスヌーピーとオラフ！アフタヌーンティー・リビング「Warmer Winter PEANUTS」 appeared first on Dtimes.