セガ ラッキーくじに「エアライン」をテーマにした「おさるのジョージ」グッズが登場。

7等級+ラストラッキー賞の構成で、セガ ラッキーくじだけのオリジナルデザイングッズ当たる、ハズレなしのくじを楽しめます！

セガ ラッキーくじ「おさるのジョージ CG AIRLINE」

発売日：2025年9月12日(金)より順次発売予定 ※店舗からなくなり次第終了

価格：1回 700円（税込）

取扱店：ローソン、ミニストップ、各種ホビーショップ等

※店舗へのお問合せはお控えください

※店舗により、取り扱いのない場合がございます

※数量限定のため完売の可能性もございます

セガ ラッキーくじ「おさるのジョージ CG AIRLINE」がセガ フェイブから登場。

「エアライン」をテーマに、NHK Eテレの人気作品「おさるのジョージ」を描いた、セガ ラッキーくじだけのデザイングッズが当たります。

くじの景品は7等級に加え、最後の1枚を引くともらえる「ラストラッキー賞」からなる構成。

オリジナルの「おさるのジョージ」グッズが手に入る、ハズレ無しのくじです☆

大きなサイズのぬいぐるみのほか、アイマスクやエコバッグ、ラゲッジタグなどの旅行にぴったりのグッズがラインナップ。

日常使いしやすいブランケットやハンドタオルも揃っています！

A賞：おっきなぬいぐるみ

サイズ：全長 約40cm

A賞の景品は、機長の帽子をかぶった「ジョージ」の「おっきなぬいぐるみ」

空の旅にぴったりな姿で、全長約40cmのビッグサイズです☆

B賞：ブランケット

サイズ：全長 約100×70cm

機長の帽子をかぶり、飛行機のおもちゃで遊んでいる「ジョージ」がかわいいデザインのブランケット。

エアラインテーマのイラストが使用された、普段使いしやすいグッズです。

C賞：アイマスク

種類：全3種

サイズ：全長 約20×10cm

移動中や休憩中のお供に便利な「アイマスク」が、C賞に登場。

表情が異なる3つのデザイン展開で、「ジョージ」になった気分になれます☆

D賞：エコバッグ

種類：全3種

サイズ：全長 約34×50cm

D賞は、お出かけ時にあると嬉しい「エコバッグ」

カラフルな3種類のデザインで、荷物が増えたときに便利です。

E賞：ポーチ

種類：全3種

サイズ：全長 約20×10×6cm

E賞には、小物の収納や持ち歩きに便利なポーチが登場。

顔を覗かせたり、お風呂に入ったりしている「ジョージ」がかわいい、クリア素材を使った賞品です。

F賞：ラゲッジタグ

種類：全4種

サイズ：全長 約7.5×13cm

F賞は、旅行鞄などに取り付ける「ラゲッジタグ」

スーツケース風デザインや「黄色い帽子のおじさん」と一緒の「ジョージ」など、全4種が展開されます☆

G賞：ハンドタオル

種類：全7種

サイズ：全長 約25×25cm

日常使いできるハンドタオルは、G賞の景品として登場。

種類豊富な全7種の展開で、エアラインをテーマにしたさまざまなイラストが楽しめます！

ラストラッキー賞：おっきなぬいぐるみラストラッキーver.

サイズ：全長 約40cm

最後のくじを引いた人がもらえる「ラストラッキー賞」には、「おっきなぬいぐるみ ラストラッキーver.」が登場。

A賞のぬいぐるみとは、少し異なるデザインなのがポイントです☆

ダブルラッキー賞

セガ ラッキーくじ「おさるのジョージ CG AIRLINE」では、くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」も用意。

抽選で20名に「ラストラッキー賞 おっきなぬいぐるみラストラッキーver.」が当たります！

エアラインをテーマにした「おさるのジョージ」デザインのオリジナルグッズが当たる、ハズレなしのくじが登場。

セガ ラッキーくじ「おさるのジョージ CG AIRLINE」は2025年9月12日より順次、ローソンやミニストップ、各種ホビーショップなどで発売中です☆

スイーツを楽しむ刃やさやかたちの描き下ろしデザイン！セガ ラッキーくじ「真・侍伝YAIBA」 スイーツを楽しむ刃やさやかたちの描き下ろしデザイン！セガ ラッキーくじ「真・侍伝YAIBA」 続きを見る

リニューアルデザインで再登場！セガ ラッキーくじ「オシャレ魔女 ラブ and ベリー 〜アンコール〜」 リニューアルデザインで再登場！セガ ラッキーくじ「オシャレ魔女 ラブ and ベリー 〜アンコール〜」 続きを見る

※Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、株式会社セガ フェイブが企画・制作した商品です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 機長の帽子をかぶったぬいぐるみなど”エアライン”がテーマ！セガ ラッキーくじ「おさるのジョージ CG AIRLINE」 appeared first on Dtimes.