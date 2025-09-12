機長の帽子をかぶったぬいぐるみなど”エアライン”がテーマ！セガ ラッキーくじ「おさるのジョージ CG AIRLINE」
セガ ラッキーくじに「エアライン」をテーマにした「おさるのジョージ」グッズが登場。
7等級+ラストラッキー賞の構成で、セガ ラッキーくじだけのオリジナルデザイングッズ当たる、ハズレなしのくじを楽しめます！
セガ ラッキーくじ「おさるのジョージ CG AIRLINE」
発売日：2025年9月12日(金)より順次発売予定 ※店舗からなくなり次第終了
価格：1回 700円（税込）
取扱店：ローソン、ミニストップ、各種ホビーショップ等
※店舗へのお問合せはお控えください
※店舗により、取り扱いのない場合がございます
※数量限定のため完売の可能性もございます
セガ ラッキーくじ「おさるのジョージ CG AIRLINE」がセガ フェイブから登場。
「エアライン」をテーマに、NHK Eテレの人気作品「おさるのジョージ」を描いた、セガ ラッキーくじだけのデザイングッズが当たります。
くじの景品は7等級に加え、最後の1枚を引くともらえる「ラストラッキー賞」からなる構成。
オリジナルの「おさるのジョージ」グッズが手に入る、ハズレ無しのくじです☆
大きなサイズのぬいぐるみのほか、アイマスクやエコバッグ、ラゲッジタグなどの旅行にぴったりのグッズがラインナップ。
日常使いしやすいブランケットやハンドタオルも揃っています！
A賞：おっきなぬいぐるみ
サイズ：全長 約40cm
A賞の景品は、機長の帽子をかぶった「ジョージ」の「おっきなぬいぐるみ」
空の旅にぴったりな姿で、全長約40cmのビッグサイズです☆
B賞：ブランケット
サイズ：全長 約100×70cm
機長の帽子をかぶり、飛行機のおもちゃで遊んでいる「ジョージ」がかわいいデザインのブランケット。
エアラインテーマのイラストが使用された、普段使いしやすいグッズです。
C賞：アイマスク
種類：全3種
サイズ：全長 約20×10cm
移動中や休憩中のお供に便利な「アイマスク」が、C賞に登場。
表情が異なる3つのデザイン展開で、「ジョージ」になった気分になれます☆
D賞：エコバッグ
種類：全3種
サイズ：全長 約34×50cm
D賞は、お出かけ時にあると嬉しい「エコバッグ」
カラフルな3種類のデザインで、荷物が増えたときに便利です。
E賞：ポーチ
種類：全3種
サイズ：全長 約20×10×6cm
E賞には、小物の収納や持ち歩きに便利なポーチが登場。
顔を覗かせたり、お風呂に入ったりしている「ジョージ」がかわいい、クリア素材を使った賞品です。
F賞：ラゲッジタグ
種類：全4種
サイズ：全長 約7.5×13cm
F賞は、旅行鞄などに取り付ける「ラゲッジタグ」
スーツケース風デザインや「黄色い帽子のおじさん」と一緒の「ジョージ」など、全4種が展開されます☆
G賞：ハンドタオル
種類：全7種
サイズ：全長 約25×25cm
日常使いできるハンドタオルは、G賞の景品として登場。
種類豊富な全7種の展開で、エアラインをテーマにしたさまざまなイラストが楽しめます！
ラストラッキー賞：おっきなぬいぐるみラストラッキーver.
サイズ：全長 約40cm
最後のくじを引いた人がもらえる「ラストラッキー賞」には、「おっきなぬいぐるみ ラストラッキーver.」が登場。
A賞のぬいぐるみとは、少し異なるデザインなのがポイントです☆
ダブルラッキー賞
セガ ラッキーくじ「おさるのジョージ CG AIRLINE」では、くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」も用意。
抽選で20名に「ラストラッキー賞 おっきなぬいぐるみラストラッキーver.」が当たります！
エアラインをテーマにした「おさるのジョージ」デザインのオリジナルグッズが当たる、ハズレなしのくじが登場。
セガ ラッキーくじ「おさるのジョージ CG AIRLINE」は2025年9月12日より順次、ローソンやミニストップ、各種ホビーショップなどで発売中です☆
※Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、株式会社セガ フェイブが企画・制作した商品です。
