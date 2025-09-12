内藤 裕二登壇！セリスタ『認知症の現状と予防に向けたMIND-Jプラス食の提案』
セリスタは、2025年10月26日(日)に無料Zoomオンラインセミナー『認知症の現状と予防に向けたMIND-Jプラス食の提案』を開催します。
セリスタ『認知症の現状と予防に向けたMIND-Jプラス食の提案』
■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 31 Stage 6
■開催日時 ：2025年10月26日(日) 10:00〜12:00
■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
■プログラム：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『認知症の現状と予防に向けたMIND-Jプラス食の提案』
内藤 裕二 先生 / Dr. Yuji Naito
京都府立医科大学大学院医学研究科
生体免疫栄養学講座／教授
12:00 エンディング
■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
■定員 ：1,000人
セリスタは、2025年10月26日(日)に無料Zoomオンラインセミナー『認知症の現状と予防に向けたMIND-Jプラス食の提案』を開催。
このセミナーでは、内藤 裕二 先生(京都府立医科大学大学院医学研究科 生体免疫栄養学講座／教授)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者の方を対象とします。
◇見どころ／主な学習のポイント◇
■『認知症の現状と予防に向けたMIND-Jプラス食の提案』
内藤 裕二 先生／Dr. Yuji Naito
京都府立医科大学大学院医学研究科 生体免疫栄養学講座／教授
1) 2050年には500万人以上の認知症患者
2) 腸脳相関からみた認知症
3) 認知症とリスク因子と予防
4) 認知症予防はMIND食
5) MIND-Jプラス食の提案
※キーワード：ガットフレイル、腸内細菌叢、ビフィドバクテリウム、地中海食、アルコール
◇講師紹介◇
内藤 裕二 先生／Dr. Yuji Naito
京都府立医科大学大学院医学研究科 生体免疫栄養学講座／教授
《経歴》
1983年3月31日 京都府立医科大学卒業
1983年5月15日 京都府立医科大学附属病院研修医、第一内科勤務
1998年4月1日 京都府立医科大学助手、第一内科学教室勤務
2000年4月1日 京都府立医科大学助手、京都府知事公室職員課参事
2001年7月1日 米国ルイジアナ州立大学医学部分子細胞生理学教室客員教授
(兼任)
2005年6月1日 京都府立医科大学生体機能分析医学講座 助教授
2008年4月1日 京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学 准教授
2015年4月1日 京都府立医科大学附属病院内視鏡・超音波診療部部長
2021年4月1日〜 京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学講座 教授
学会の役員
日本酸化ストレス学会副理事長(2024〜)
国際フリーラジカル学会アジア支部 Past President(2024〜)
日本消化器病学会財団評議員(2019〜)
日本消化器内視鏡学会財団功労会員、近畿名誉支部長(2018〜)
日本消化管学会代議員、総務委員会委員
日本消化器免疫学会理事
日本抗加齢医学会理事
日本高齢消化器病学会理事
日本微小循環学会監事
日本小腸学会理事
日本潰瘍学会理事、理事長(2022〜)
日本機能性食品医用学会理事
日本食物繊維学会理事(2021〜)
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 内藤 裕二登壇！セリスタ『認知症の現状と予防に向けたMIND-Jプラス食の提案』 appeared first on Dtimes.