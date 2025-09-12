◆パ・リーグ オリックス―ロッテ（１７日・京セラドーム大阪）

オリックスは１２日、１７日のロッテ戦（京セラドーム大阪）の試合前に、「大阪プロレス」による特別始球式を行うことを発表した。２０２２年に再旗揚げした、大阪府を拠点に活動する地域密着型プロレス団体。今回の特別始球式には、代表取締役社長で現役レスラーのゼウスをはじめ、ブラックバファロー、タイガースマスクら計７人のレスラーが登場する。さらに、リングアナウンサーとレフェリーも参加し、試合前の本拠地を「なにわのバトルエンターテインメント」として熱く盛り上げる。

来場メンバーはゼウス、ブラックバファロー、タイガースマスク、アルティメット・スパイダーＪｒ、ビリーケン・キッド、松房龍哉、佐野蒼嵐、岡田健佑（レフェリー）、宮尾信次郎（リングアナウンサー）だ。

ゼウスは２００６年、大阪プロレスにバッドフォースのメンバーとして登場し、フライパンを曲げるパフォーマンスで観客を魅了。デビュー１か月未満でありながら大阪タッグ王座を獲得し、大阪プロレス内外を問わず様々な活躍を見せた。その後、２０１５年には全日本プロレスに入団し、３冠ヘビー級王座獲得やチャンピオン・カーニバル全勝優勝などの快挙を成し遂げた。２０２１年、大阪プロレス代表取締役社長に就任。大阪市生野区出身の４３歳で、得意技はジャックハマー、チョークスラム、バイセップスエクスプロージョン。「いいボールが投げられるよう本気でいきます。大阪プロレスの命運をかけて投げます。もし、ボール当てたら乱闘してください」と力強く意気込んだ。