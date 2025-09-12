テレビ大阪・前田拓哉アナ、阪神優勝の日に挙式「家庭を守っていかなければ」 ウーデンアナと帯ニュース番組でメインキャスター就任
テレビ大阪の前田拓哉アナウンサー（37）が11日、大阪市内の同局で開かれた秋の改編会見で、今月7日に結婚式を挙げたことを明かした。
【写真】爽やかな笑顔…家庭を守る強さを得たいと意気込んだ前田拓哉アナ
今回の改編テーマが「イメチェン！」であることにちなみ、イメージチェンジした経験を聞かれた前田アナは、阪神タイガースがリーグ優勝を果たした7日に結婚式を挙げたことを明かした。祝福の拍手にお礼を述べつつ「これまではよく物腰の柔らかい人と言われる機会もあったんですけど、ここからは家庭を守っていかなければならないので、強さみたいなものもこれから得ていきたいと思います」と意気込みを見せた。
前田アナはウーデンジェニファー里沙アナウンサー（29）と共に29日からリニューアルされる夕方のニュース番組『やさしいニュース』（月〜金 後5：00〜）でメインキャスターを務める。
前田アナは1988年8月9日生まれ。大阪府寝屋川市の出身。2018年にテレビ大阪に入社した。『やさしいニュース』や『片っ端から喫茶店』（月・火 後0：05）、『もしものマネー道 もしマネ』（ナレーション）などの番組を担当している。
【写真】爽やかな笑顔…家庭を守る強さを得たいと意気込んだ前田拓哉アナ
今回の改編テーマが「イメチェン！」であることにちなみ、イメージチェンジした経験を聞かれた前田アナは、阪神タイガースがリーグ優勝を果たした7日に結婚式を挙げたことを明かした。祝福の拍手にお礼を述べつつ「これまではよく物腰の柔らかい人と言われる機会もあったんですけど、ここからは家庭を守っていかなければならないので、強さみたいなものもこれから得ていきたいと思います」と意気込みを見せた。
前田アナは1988年8月9日生まれ。大阪府寝屋川市の出身。2018年にテレビ大阪に入社した。『やさしいニュース』や『片っ端から喫茶店』（月・火 後0：05）、『もしものマネー道 もしマネ』（ナレーション）などの番組を担当している。