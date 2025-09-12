巷では、AIの機能を使って愛犬の姿をさまざまに変身させる遊びが流行しています。今回の投稿主さんは、愛犬を太らせてみたそうですが、想定もしていなかった結果に…！

話題となっている投稿は記事執筆時点で4000回再生を突破し、「笑っちゃったｗｗｗ」「犬種飛び越えすぎ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：AIで小型犬を『激太り』させてみたら…完全に想定外な『衝撃の出力結果』】

AIで愛犬を太らせてみたら…

TikTokアカウント「name_name_ko_dayo」の投稿主さんは、チワックス(チワワ×ダックス)の『兄貴』ちゃんと暮らしています。今回は、兄貴ちゃんの写真を使ってAIで遊んでみたのだとか。普通体型の兄貴ちゃんが激太りしたらどんな姿になる…？という説明を付けて画像生成したそうです。

しかし、徐々に生成されていく画像を見て、投稿主さんは目が点になってしまったといいます。変身した兄貴ちゃんの顔は、激太りというよりパグそのものだったのです…！兄貴ちゃんにパグらしい箇所はなさそうに見えますが、AIにとってはパグに似た犬だったのかもしれません。

想定外なまさかの光景に爆笑！！

そして仕上がった兄貴ちゃんは、まるまると太った立派なパグの姿に。顔を中心にたっぷりと贅肉が付き、何重にもお肉が重なるほど…！そこにはもはや兄貴ちゃんの元の要素は何ひとつ残っていませんでした。

激太りするとパグになることが判明した兄貴ちゃんですが、毎日健康的な生活をしている兄貴ちゃんに太る心配はなさそうです。もし出来ることなら、どのあたりでパグだと判断されたのかAIに聞いてみたいところですね(笑)

兄貴ちゃんのビフォーアフターに笑ってしまった人は多いようで、投稿にはたくさんの反響がありました。

同居犬のハスキーさんも♪

実は、兄貴ちゃんにはシベリアンハスキーの『福丸』ちゃんという弟犬がいます。別の日には、2匹であることにチャレンジした結果が紹介されていました。それは、抱っこした状態で犬を壁に近付けていくと、賢い犬なら接触する前に前足が出るというもの。

凛々しい顔がチャームポイントの福丸ちゃんですが、残念ながら前足は出なかったのだそう。そのまま顔をムギュッと潰され、後ろ足で壁を蹴って離れようとしたとか。

一方、兄貴ちゃんはスッ…と自然に前足を出したといいます。妙にこなれた様子の兄貴ちゃんに、思わず「人生何週目？」と突っ込んでしまった投稿主さんなのでした。

TikTokアカウント「name_name_ko_dayo」には、福丸ちゃんと兄貴ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

