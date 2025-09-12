

東京地裁の判決を前に、「まだこの日を迎えたくなかった」と語った井戸川克輶（撮影・筆者）

【写真】判決の内容に怒りをあらわにする井戸川克輶・元双葉町長

2025年7月30日、提訴から10年を超えた長い民事訴訟の判決が東京地裁で言い渡された。原告は過酷事故を起こした東京電力ホールディングス･福島第一原発がある福島県双葉町の町長だった井戸川克輶（79）たった一人だ。

井戸川は妥協なく“国策の無法”を追及した。裁判の過程で弁護団は2度代わり、一昨年末からは代理人弁護士のいない本人訴訟になっている。

最高裁は2022年6月、「国に原発事故の法的責任はない」とした判決を出し、後続の裁判でも同じ内容の判決が繰り返されてきた。官僚的な日本の裁判行政において、最高裁判決に背く判決を下級審が出すはずはなく、新聞やテレビのトップニュースになる華々しい成果はまず期待できない。

それでも井戸川は「勝ち負けの問題ではない。双葉町長だった自分にしか言えないことがある」と、自ら筆を執って膨大な書面を刻み続けた。偽りの償いで公害を幕引きし、被害者に泣き寝入りを強いる非情な国策。福島第一原発事故は明治期に起きた足尾鉱毒事件と酷似している。そして今も一人抗い続ける井戸川の一途な生き様もまた、義人・田中正造と重なると私は感じている。井戸川が長い裁判闘争に求めたものとは一体何だったのか。そして井戸川は自らが求めた終着点にたどり着くことができたのか。

私は13年にわたり井戸川の取材を続け、昨年2月に『双葉町 不屈の将 井戸川克隆――原発から沈黙の民を守る』（平凡社）を刊行した。本記事は筆者による井戸川裁判傍聴記の一審判決編（前編）である。

「本当はまだこの日を迎えたくなかった」

判決の言い渡し時間は午前10時。私は1時間ほど前に東京・霞が関に到着した。この時、すでに「井戸川裁判を支える会」の人々が30人ほど集まり、地裁前の歩道で「民をだまし大地と海を汚した東電と政府の責任を問う」と書かれた横断幕を掲げて井戸川の到着を待ち構えていた。

日本列島は連日の猛暑で、この日も東京都心の最高気温は35度に迫ると予報されていた。集まった人の多くは70歳を超える高齢者だ。炎天下の路上で倒れる人が出ないかと私は内心ヒヤヒヤしていたが、私の心配をよそに支援者たちの表情は生き生きとしていた。30分ほどして、上下スーツ姿の井戸川がキャリーバッグを引いて現れた。すぐにマイクを手に持って集まった支援者に訴えかけた。



「今日は暑い中ありがとうございます。私の裁判も10年を過ぎていよいよ判決の日になりました。本当はまだこの日を迎えたくなかった。もっともっと、ウソとの闘いをやりたかったのですが、裁判という制度の中で思うようにいかなかった。残念でなりません」

昨年9月18日の本人・証人尋問で、裁判官は井戸川に対して事実経過をなぞる表面的な尋問しかしなかった。それ以前に、原発事故当時の首相だった菅直人や東京電力元常務の小森明生の証人申請も却下された。判決に期待できないことは井戸川も分かっていた。

地裁1階の大法廷に入ると、これまでの口頭弁論ではなかった「記者席」が設けられており、傍聴席の最後列には三脚に載ったテレビカメラが置かれていた。新聞やテレビも判決を報じる予定なのだろう。だが、それは判決に大きな意義があると考えているからではない。過去の記事やニュースを検索して10年前の提訴が報じられているのを見て、「判決も（一応）報じておこう」という義務感からだろう。

少し前、判決後の報道対応を巡って「支える会」と井戸川の間でひと悶着があった。記者会見を開くよう求められたが、井戸川はこれを拒絶したのである。判決の数日前、埼玉県加須市の事務所で井戸川はこんな愚痴をこぼしていた。

「集まってくれることには感謝しているんだよ。でも、みんなギャラリーの方を向いてしゃべりたいだけなんだよ。自分で事実を調べようともしない」

井戸川にとって自らの裁判闘争の意義は勝ち負けではない。原発行政の欺瞞や無法を広く伝え、歴史に残すことにある。しかし報道ばかりか支援者までが大衆の目ばかりを気にして、井戸川の闘いには関心を持っていない──。判決を前に井戸川はすでに厳しい現実に直面していた。

裁判長が法廷で判決要旨を朗読

損害賠償訴訟の判決とは実にあっけないものだ。大抵は裁判長が「被告は金●●●円を原告に支払え」あるいは「原告の請求を棄却する」と、主文を読み上げて終わる。時間にして5分もかからない。

井戸川裁判の場合も同様で、開廷するとすぐに阿部雅彦裁判長は「一、被告東京電力ホールディングス株式会社は原告に対し、1億17万6987円及びこれに対する平成23年3月11日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え」「被告国に対する請求をいずれも棄却する」と主文を読み上げた。

「1億」という金額を聞いて、傍聴席から「よし！」と声も上がったが、これは早合点だ。双葉町内に井戸川が所有する双葉町内の土地賠償が含まれているに過ぎない（実際、判決の認容額約1億円のうち慰謝料は約1600万円で、これは国が定めた賠償指針通りの金額だった）。

主文から分かったのは、最高裁判決に沿って国の法的責任を認めなかったことだけだった。あとは判決文を読まなければ何も評価できない。ところが驚いたことに、私が席を立ちかけた時、阿部裁判長が「理由の要点についてご説明をする準備をしてきております。お聞きいただけますか。30分ほどかかります」と続けた。

私は内心、淡い期待を抱いた。井戸川の支援者が詰めかけた傍聴席に、裁判長が自ら判決の内容を伝えるというのだから、国の法的責任は認めなくとも、井戸川の主張に何らかの理解を示すのではないかと考えた。だが、淡い期待はあえなく消し飛んだ。

「本件事故はマグニチュード9.0という国内観測史上最大規模の地震および津波によって引き起こされたもので東京電力に故意または重過失を認めるには足らない」



ウソを積み重ねた判決だ、と怒りをあらわにする井戸川克輶（撮影：筆者）

「原告の健康状態が本件事故の被曝によって悪化したものとは認められない」

「国が東京電力に対して運転停止や、主要建屋や電源設備の水密化等の措置を命じることを想定するのは困難」

「原告は被告国が情報伝達する義務を負っていたと主張するが、具体的にどの公務員がどの時期にどのような情報を説明すべき義務があったか明らかとは言えない」

「原告は事故後の合同対策協議会の開催やベント（原発事故時の放射性物質の意図的な放出）実施にあたっての避難の状況確認、範囲などの問題を提起するが、これらによって避難に至る経緯や避難状況に顕著な変化が生じたとは認められない」

「生活基盤の喪失は、中間貯蔵施設の設置の有無にかかわらず、事故そのものによって生じたものであるから、損害と中間貯蔵施設の設置の間に因果関係は認められない」

阿部裁判長が手元に目を落としたまま早口で読み上げる間、井戸川は苦笑いを浮かべながら何度も首を横に振った。倏堊吻瓩漏亳腓靴討い燭箸呂い─△海海泙琶垢耳を持たない判決は想像していなかったのだろう。

「本件は提訴から長期に及びましたが、双方が迅速に準備をしていただいたことで本日判決の日を迎えられました。双方の協力に感謝を申し上げます。判決の言い渡しを終了します」。阿部裁判長はそう言い残すと席を立ち、後ろ向きに傍聴席を一瞥して扉の奥へ去った。「事実誤認だ」「司法は腐っている」と傍聴席に怒号が響く中、私は阿部裁判長が判決要旨をわざわざ朗読した理由を考え続けていた。

ことごとく黙殺された井戸川の主張

井戸川独自の主張は以下の3点に集約できる。

国、東京電力、福島県は福島第一原発の津波対策の必要性を隠した。もし自分が知っていたら、安全協定に基づき東京電力に運転停止を求めていた。

国は原子力災害対策特別措置法に定められた合同対策協議会を開かず、ベントなど放射能に関する情報を双葉町に共有しなかった。双葉町は避難の判断が遅れて町民を被曝させた。

国は法令で定められた年間1ミリシーベルトの線量基準を守らず、法令に根拠のない年間20ミリシーベルトを基準に避難指示解除や賠償、除染などすべての対応を進めた。

安全協定とは原発の立地自治体が電力会社と結ぶもので、再稼働や新増設に対する事前了解（同意）のほか、安全上の勧告など首長の権限を定めている。つまり井戸川は事故を引き起こしたウソ・隠蔽の誤りを国に突きつけたのである。

これに対する国の反論は、一片の反省も見えない無責任なものだった。

「国による規制権限の不行使の責任は二次的、補完的なものにとどまる。危険な行為を放置することが著しく合理性を欠く場合に初めて行使が義務付けられる」

「国は合同対策協議会を2011年3月12日〜14日に4回開催し、大熊町は参加した」

「1ミリシーベルトは権利ないし法的利益とは言えず、20ミリシーベルトはICRP（国際放射線防護委員会）勧告を踏まえ、緊急時被曝状況の参考レベル20〜100ミリシーベルトの下限値を適用した」

国は表向き、事故前と変わらず「安全安心」をアピールし、立地自治体や住民に原発再稼働をのませている。「大事な情報を自治体に伝える義務はない」「合同対策協議会なんて形だけでいい」と言わんばかりの国の反論を知ったら、自治体や住民は愕然とするだろう。国にすれば、誤りを認めるわけにはいかないが、大っぴらに開き直れば立地自治体の反発を招きかねない。だから表と裏で「二枚舌」を使い分けるしかない。

裁判官にしても、国のウソや隠蔽が事故の原因だと認めれば、ひいては国の法的責任も認めざるをえなくなる。「国の法的責任はなし」とした最高裁判決に従う前提に立つならば、井戸川の主張を猝杙Ν瓩垢覦奮阿房蠅ない。

国と裁判官の利害は完全に一致している。この判決は「臭いものに蓋」の集団無責任から生まれたものだ。

閉廷から約30分後、井戸川は判決文を受け取るため、地裁12階にある民事第50部を訪れた。渡された判決文は約190ページで、10年に及んだ長期裁判にしては短い。阿部裁判長が法廷で朗読した判決要旨も渡すよう井戸川が求めると、応対した事務官から思わぬ言葉が返ってきた。

「判決要旨はお渡しすることもありますが、今回は裁判長の判断で、うまく要旨ができていないということで、ほかに出すのはよろしくないということで、お渡ししないことになりました」

わざわざ法廷で40分かけて朗読した判決要旨が「うまくできていない」はずはない。判決要旨をインターネット上で公表され、無責任と批判されるのを恐れたのだろう。阿部裁判長が判決要旨を朗読した理由は、法廷に集まった支援者に訴訟を無意味と印象付け、井戸川に犁磴寝入り瓩魑瓩瓩覦奮阿帽佑┐蕕譴覆ぁ＝敬称略＝

（日野 行介 ： ジャーナリスト・作家）