集合住宅に住んでいますが、インターネットの契約を「戸建てプラン」で検討しています。費用を支払えば問題なく契約できますか？

マンションでインターネットの「戸建てプラン」の契約は可能？

回線の工事ができるのであれば、マンションに住んでいても戸建てプランの契約は可能です。このような状況のことを「マンファミ」と呼んでいます。

例えば、古いマンションや小規模なマンションには光回線用の設備が設置されていないこともあるため、個別に戸建てプランを契約することになるかもしれません。

ただし、マンションに光回線を引き込む際には、基本的にオーナーや管理会社の許可が必要になります。壁に穴を開ける必要が出てくる可能性もあるため、そのような工事をおこなってもよいか、事前に確認しておきましょう。

参考までに、戸建て用とマンション用のタイプの違いを確認してみましょう。

戸建てタイプの場合、建物に1本の光回線が引き込まれているため、その家に住む人が占有できるという特徴があります。一方、マンションタイプは建物の共用スペースに1本の光回線が引き込まれており、同じ建物内の住人が共有して利用することになります。



「戸建てプラン」を契約した場合の費用目安

戸建てプランを契約した場合の費用を、マンションタイプの場合と比較してみましょう。

ある光インターネット回線サービスの1ギガタイプの月額料金を例に挙げると、マンションの場合は定期契約なしで5000円台ですが、戸建ての場合は7000円以上になっています。

また、新規での工事費用もマンションは1万6000円台ですが、戸建ては1万9000円台になるケースもあり、全体的に戸建てプランの方が費用は高い傾向にあるようです。

自分が契約するインターネット回線サービスの料金も、事前によく確認しておきましょう。



マンションで「戸建てプラン」を契約するメリット

費用面では戸建てプランを契約した方が高くつくかもしれませんが、戸建てプランならではのメリットもあるので確認しておくとよいでしょう。

まず、通信速度が落ちにくいという点です。マンションタイプは回線を複数の世帯で共有するため、ほかの居住者が利用することで速度に影響が出てしまう可能性があります。一方、戸建てタイプは個別で光ケーブルを使用できるため、快適にインターネットを利用できるでしょう。

また、あらかじめ工事済みのマンションタイプの場合は回線事業者やプロバイダーを自由に選べない可能性がありますが、新規で戸建てプランを契約するのであれば自分の好きなように選択できます。料金や通信速度など、重視したいポイントがある人にとっては、その点もメリットになるでしょう。



集合住宅でも状況によって「戸建てプラン」でインターネットを契約することは可能

インターネットを契約する際のプランには大きく分けて「戸建てプラン」と「マンションプラン」がありますが、マンションに住んでいても戸建てプランの契約は原則として可能です。

戸建てプランよりマンションプランの方が費用が高くなる傾向はありますが、戸建てプランには、マンションのほかの居住者の利用状況により通信速度が遅くなる心配がないでしょう。

また、回線事業者やプロバイダーを自由に選択できるというメリットもあるため、慎重に検討してみることをおすすめします。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー