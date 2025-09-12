ミラクルショットで踏み止まった。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦２日目（１２日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、３戦先勝方式で争う男子は、コンサドーレがＳＣ軽井沢クラブに７―６で逆転勝ち。通算成績を１勝２敗とした。

４―６で迎えた最終第１０エンド（Ｅ）は、フォース・清水徹郎の最終投で３点を奪取。自チームの石に当て、ハウス内の相手の石をはじき出す神業を披露した。「いつも通りの入り方ができた。練習でも決まらないようなショットだとは思うけど、思い切って投げる、思い切って試合するというのが今日のテーマだった」と振り返った。

１１日はまさかの２連敗。崖っぷちな状況下となったが「昨日の試合もちょっとのことで負けていた。もうちょっとのことがいい方向にいけば絶対にチャンスは来ると思っていたので、そういうところを反省した」と明かし「しっかりお風呂とかも入って、気持ちもリフレッシュした」ときっちり気持ちを切り替えてきた。

午後１時から第４戦がスタート。「最後の１投まであきらめずに戦いたい」と高いモチベーションを貫き通す。