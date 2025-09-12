ゆきぽよ、美ヒップ際立つビキニショット公開「セクシー」と反響続々
【モデルプレス＝2025/09/12】タレントのゆきぽよが9月12日、自身のInstagramを更新。夏の終わりを惜しむビキニショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】ゆきぽよ、美ヒップ強調のビキニ姿
ゆきぽよは「さようなら私たちの夏。また来年」と夏の終わりを惜しむ気持ちをコメント。ビーチを背景に、「No Photos」とプリントされた黒いビキニ姿で美しいヒップラインが際立つバックショットを公開した。なお、8月27日にも「出雲崎らぶ」と同じ柄のビキニを着てビーチを楽しむ様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「スタイル抜群」「美しすぎる」「夏が似合う」「来年の夏も楽しみ」「魅力的」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ゆきぽよ、美ヒップ強調のビキニ姿
◆ゆきぽよ、夏の終わりを惜しむビキニショット公開
ゆきぽよは「さようなら私たちの夏。また来年」と夏の終わりを惜しむ気持ちをコメント。ビーチを背景に、「No Photos」とプリントされた黒いビキニ姿で美しいヒップラインが際立つバックショットを公開した。なお、8月27日にも「出雲崎らぶ」と同じ柄のビキニを着てビーチを楽しむ様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「スタイル抜群」「美しすぎる」「夏が似合う」「来年の夏も楽しみ」「魅力的」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】