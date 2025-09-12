熊切あさ美、バスタオル1枚で美バストのぞく「色っぽい」「ドキッとした」
【モデルプレス＝2025/09/12】タレントの熊切あさ美が12日、自身のInstagramを更新。バスタオル姿で美しいバストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】熊切あさ美、美谷間チラリのバスタオルショット
熊切は「今日のお昼12時半からぶらり探訪珍湯たびスカパーとGAORAにて放送」とつづり、出演する番組について告知。温泉に足を入れ、バスタオルを巻いた姿で、美しいバストやスラリと伸びた脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「ドキッとした」「スタイル抜群」「眼福です」「美しすぎる」「一緒に温泉行きたい」「癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
