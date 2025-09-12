加藤乃愛（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/12】“徳川家康”の名で人気を集めるクリエイターの加藤乃愛が11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの料理を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】人気インフルエンサー、丁寧な手料理披露

◆加藤乃愛、手料理披露


加藤は「オクラがいちばん美味しい」とレンコンの肉詰めやサラダ、味噌汁、ご飯などが並べられた食卓を公開。白い花型の皿にレンコンの肉詰めとレタス、プチトマトを美しく盛り付けている。

この投稿に、ファンからは「綺麗すぎ」「盛り付け上手い」「料理上手」「美味しそう」「レンコン食べたい」「真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

